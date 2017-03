Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je u intervjuu za Klix.ba kako vjeruje da će aktuelni saziv Vijeća ministara BiH preživjeti do izbora 2018. godine. Sa Šarovićem smo razgovarali i o primjeni SSP-a, vanjskoj trgovini, energetskim i infrastrukturnim projektima, ali i o optužbama SNSD-a za izdajničku politiku prema RS-u.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je u intervjuu za Klix.ba kako vjeruje da će aktuelni saziv Vijeća ministara BiH preživjeti do izbora 2018. godine. Sa Šarovićem smo razgovarali i o primjeni SSP-a, vanjskoj trgovini, energetskim i infrastrukturnim projektima, ali i o optužbama SNSD-a za izdajničku politiku prema RS-u.

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Konkurencija iz zemalja Evropske unije je žestoka. Loša vijest je što zbog kašnjenja EU administracije u primjeni adaptiranog SSP-a trpe štetu naši izvoznici ribe. Očekujemo da će i oni ubrzo osjetiti prve benefite od primjene veće kvote za bescarinski izvoz. Korist od prvog februara imat će svi izvoznici voća i povrća jer su na snazi mjere EU koje omogućavaju izvoz naših proizvoda bez carina u sve zemlje Evropske unije.Uprkos zabrani izvoza od četiri mjeseca rezultati izvoza u Rusiju za 2016. su nadmašili prethodnu 2015. godinu. Sada je sistem generalno uređeniji, držimo se ruskih standarda i redovno pratimo kretanja na ovom tržištu. Očekujemo rekordnu 2017. godinu. U Moskvi smo u maju ove godine, kada ćemo napraviti presjek naše trgovinske razmjene.Uređeno je mnogo toga, posebno u dostizanju EU standarda proizvoda biljnog i životinjskog porijekla. Ako smo prije tri godine bili na početku, sada možemo reći da zaokružujemo implementaciju EU zakonodavstva u domaće zakonodavstvo. Preostaje nam ispunjenje uslova za izvoz proizvoda i mesa peradi, jaja, crvenog mesa, uređenje zakonodavstva u oblasti vinogradarstva, proizvodnja vina, organskih proizvoda, sortne liste...Izvoz mlijeka povećava se iz godine u godinu, čak i na tržištu EU. Samo u prošloj godini na tržište CEFTA-e i EU izvezli smo više od 50.000 litara mlijeka. Voda jeste naš veliki potencijal, ali je konkurencija izuzetna. Nije dovoljno reći imamo kvalitetnu vodu. Potrebno je mnogo truda, umijeća, marketinga, reklama, brendiranja da bismo joj osigurali stalno mjesto na tržištu regiona.Bilježimo odlične izvozne rezultate u trgovini s Turskom. Imamo najbolje sporazume o slobodnoj trgovini s njima od bilo koje zemlje i tek od nedavno koristimo šanse koje su nam pružene. Naglo skače i naša pokrivenost uvoza izvozom zahvaljujući odličnim rezultatima u izvozu mesa, brašna i jestivog ulja. Izvoz jestivog ulja u 2016. godini prešao je 120 miliona KM, goveđeg mesa 50 miliona KM, brašna i žitarica 65 miliona KM. Novi planovi vezani su za izvoz sireva i nekih vrsta šećera.Na samitu lidera 16+1 u Rigi potpisan je, da tako kažem, sporazum u uvjetima izgradnje ovog značajnog energetskog projekta. Preostalo je potpisivanje završnog finansijskog ugovora između Elektroprivrede BiH i kineske Eksim Banke. Moguće je, prema informacijama kojima raspolažem, da se to desi na konferenciji zemalja 6+1 na visokom nivou u Pekingu polovinom maja ove godine, na kojoj ću i ja prisustvovati.Svjedoci smo da se u posljednje vrijeme nude i predlažu različite opcije i trase ove saobraćajnice. Svaki prijedlog je dobar i svaki pravac je važan, ali generalni dogovor je da se gradi saobraćajnica koja će povezati Beograd i Sarajevo, a Srbija je već saopćila da je njen prijedlog put Čačak-Užice-Vardište. Nama preostaje da se opredijelimo za nekoliko varijanti puta do Vardišta preko Višegrada do Sarajeva. Sviđa mi se što je stvorena takva atmosfera da svi govore o projektu, nadmeću se u rješenjima i priželjkuju njegovu realizaciju.Za sada imamo ponudu Vlade Turske da finansira projektnu dokumentaciju u načelnu zainteresiranost ove zemlje za dalje finansiranje. Ovo pitanje naravno stvar je nadležnih ministarstava dviju zemalja.Mislim da hoće. Nejasne su bilo kakve druge alternative ovom sastavu Vijeća ministara BiH uprkos turbulentnoj političkoj sceni u zemlji.To je od početka osmišljena strategija da u javnosti bez mnogo muke diskreditirate svoje političke oponente. Za to ne morate bilo kome nuditi ikakve dokaze i na taj način sakrivate vlastiti nerad, kriminal i javašluk. Saradnja je riječ koju bi javnost, pa i politička javnost, umjesto etiketiranja, grubosti, vrijeđanja, omalovažavanja i dijeljenja najradije željela čuti od predsjednika RS-a, ali to je njegov problem pogrešnog shvatanja društvene uloge stolice u kojoj on sjedi. Ko je od nas uradio više, bolje i kvalitetnije za naš narod, Republiku Srpsku i širu zajednicu, a za vrijeme mandata koji nam je društvo povjerilo, za mene je jedino ispravno i mjerodavno. Kao grupacija okupljena oko Saveza za promjene mnogo smo u prednosti i nikakva vika, galama i lažni patriotizam ne mogu sakriti ogromno bljedilo i čemer vlasti okupljene oko SNSD-a.