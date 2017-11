Šarović: Dijelom sredstava klirinškog duga trebali smo otplatiti dug za plin

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas u Sarajevu da je pitanje ratnog duga za plin bilo predmet razgovora na sastanku među državnih komisija BiH i Rusije u julu ove godine kada je ruska strana tražila da bh. strana predloži plan otplate tog duga, ali da BiH do danas nije poduzela ništa.

"Kada smo dobili sredstva od klirinškog duga bivšeg SSSR-a prema bivšoj SFRJ predlagao sam da najmanje 20 posto bude usmjereno za otplatu ratnog duga za plin, ali drugi su smatrali da to nije potrebno i da je bolje potrošiti taj novac, a vidjet ćete na šta će sve potrošiti i u jednom i u drugom entitetu. Da smo to uradili bili bi mirni nekoliko godina kad je dug za plin u pitanju a sad smo u situaciji u kojoj jesmo", rekao je Šarović.



Pojasnio je da je dug od 104 miliona dolara u posljednjih nekoliko godina smanjen jer je FBiH kroz cijenu plina za potrošače 'namakla' određena sredstva i smanjila dug za oko pet miliona dolara, što je nedovoljno i potrebno je naći druge modalitete.



"Ja sam prije oko 45 dana o ovome obavijestio entitetska premijere i ponovo ukazao na potrebu da bude postignut konačan dogovor jer su entiteti nosioci duga, a i ponudio sam da budem koordinator", naveo je Šarović.



Istakao je da ruska strana traži da to pitanje bude riješeno, ali da ne prijeti obustavom isporuke plina.