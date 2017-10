Sarajevo uskoro dobija ulice generala Mehmeda Alagića i Esada Arnautalića

Grad Sarajevo dobit će ulice generala Mehmeda Alagića, slavnog komandanta 7. korpusa Armije RBiH i maestra Esada Arnautalića, vrsnog muzičara, kompozitora, dirigenta, osnivača sarajevske pop grupe "Indeksi".

Odluka je to Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo, koje je na sjednici održanoj 28. septembra, usvojilo prijedlog da ime generala Mehmeda Alagića nosi ulica u novom naselju Otoka.



Armijski general Mehmed Alagić dao je nesebičan doprinos u odbrani naše zemlje od agresora. Rukovodio je akcijama značajnim za osolobođenje Vlašića, Kupresa i Donjeg Vakufa. Oslobađajući mnoga sela i gradove u srednjoj Bosni, zajedno sa generalom Atifom Dudakovićem u noći sa 9. na 10. oktobar 1995. godine oslobađaju Sanski Most. Rahmetli general Alagić bio je prvi poslijeratni gradonačelnik Općine Sanski Most.



Rođen je 8. jula 1947. godine u Fajtovcima kod Sanskog Mosta, a ukopan je na mezarju Fajtovačke džamije 2003. godine. Bio je bivši oficir JNA, koju je napustio 27. februara 1991. godine u činu potpukovnika. Nakon izbijanja agresije na BiH bio je u sastavu 17. krajiške brigade, kada ustrojava vojsku i postaje komandant Operativne grupe Bosanska krajina. U novembru 1993. godine imenovan je za komandanta 3. korpusa Armije RBiH, a 26. februara 1994. godine, postaje komandant 7. korpusa Armije RBiH, kada biva unaprijeđen u čin generala Armije Republike Bosne i Hercegovine.



Vijeće je usvojilo i prijedlog Savjeta mjesnih zajednica "Saraj-Polje" i "Dobrinja A", da dio ulice Branislava Nušića koji je izgradnjom A transverzale podijeljen na dva dijela, nosi ime maestra Esada Arnautalića, čovjeka koji je svojim društvenim djelovanjem dao pečat jednoj fazi kulturnog života u BiH.



Esad Arnautalić koji je bio stanovnik novogradskog naselja Dobrinja, rođen je 28. februara 1939. godine u Sarajevu, a preminuo je u decembru 2016. godine u 77 godini. Arnautalić je bio tvorac festivala zabavne muzike „Vaš šlager sezone“, inicijator formiranja Muzičke produkcije Radio Sarajeva 1962. godine, potpisnik stotina šlagera za odrasle, ali i djecu, te autor velikih muzičkih djela za pozorište, film i televizijske serije („Miris dunja“, „Ovo malo duše“, „Azra“, “Savršeni krug“). Autor je evropskog evergrina „Kud plovi ovaj brod“, kojeg je 1970. godine pjevan na Opatijskom festivalu.



Najpoznatiji je bio po tome što je jedan od osnivača najpopularnije sarajevske i jedne od najpopularnijih jugoslovenskih pop-rok grupa Indexa. Eso Arnautalić je dirigovao i na tri takmičenja za pjesmu Evrovizije. Dobitnik je prestižne nagrade "Davorin“ za životno djelo.



U septembru prošle godine u sarajevskom naselju Dobrinja, na Trgu branilaca Dobrinje postavljena je klupa posvećena ovom velikom maestru, a sada će i jedna ulica u Novom Gradu nositi njegovo ime.