Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica povodom obilježavanja Svjetske sedmice dojenja sinoć je u Hotelu Zenica organizovalo predavanje o značaju dojenja pod nazivom "Hvala mama" na kojem su gosti predavači bili koordinator projekta "Bolnica-prijatelj beba" dr. Jasmin Hodžić te internacionalno certificirana savjetnica za dojenje i laktaciju, babica, diplomirana medicinska sestra Adisa Hotić.

Predavanju je prisustvovao veliki broj majki koje su zajedno sa bebama slušale savjete stručnjaka s akcentom da je dojenje neizostavno u prvih šest mjeseci života djeteta.



U razgovoru za Klix.ba koordinatorica centra za promociju zdravlja i prevenciju bolesti zdravlja zeničkog instituta Elma Kuduzović je kazala kako dojenje potrebno kako bi se dijete optimalno razvilo.



"Dojenje predstavlja hranjenje isključivo majčinim mijekom u prvih šest mjeseci kako bi se stvorili optimalni uvjeti za rast i razvoj djeteta, a nakon toga s ciljem zadovoljavanja nutritivnih potreba uz dojenje ide uključivanje dohrane sve do druge godine života, a po potrebi i duže. Institut kontinuirano kroz razne aktivnosti promoviše značaj dojenja, a cilj nam je vratiti pozitivan društveni status dojenju, povećati stopu dojenja i ukupno trajanje. Veliki broj trudnica i majki je došao na predavanje što kazuje da je bila potreba za ovim vidom pružanja pomoći majkama", kazala je Kuduzović.



Ističe kako je prije osuđivanja u društvu majkama pružiti sve potrebne informacije, obezbijediti savjetovališta, stručnu pomoć prilikom javljanja problema te objasniti rizike nedojenja.



"Uticaj društva je veliki, mnogi su savjeti kontraproduktivni u prvim mjesecima. Dojenje nije odgovornost samo majke već čitave porodice, zajednice i sistema", dodala je Kuduzović.



Koordinator projekta "Bolnica-prijatelj beba" Jasmin Hodžić je u svome obraćanju majkama i trudnicama istakao kako je dojenje prva vakcina koju svako novorođenče prima.



"U majčinom mlijeku se nalaze tvari kojih nema u zamjenskom mlijeku i bez obzira na sve tehnologije ne može se napraviti. Brojni vitamini i imunoglobini štite dijete u prvim godinama života od raznih virusa, bakterija, smanjuje mogućnost nastajanja alergijskih bolesti u odnosu na djecu koja su hranjena zamjenskim mlijekom, a nedavno je i naučno dokazano da djeca koja doje imaju veći koeficijent inteligencije", izjavio je Hodžić.



Poražavajuća je statistika da 18,5 posto majki u Bosni i Hercegovini samo doji djecu u prvih šest mjeseci, a u Zeničko-dobojskom kantonu kroz provedbu projekta "baby friendly" taj broj je u ZDK smanjen i u narednom periodu će biti izvršene potrebne analize.



"Najvažnije je da majke njihova najbliža sredina ohrabri i pruži podršku. Dešava se da punice, svekrve i drugi, dosta utiču na to jer su u tim danima najviše s majkom. Obeshrabruju ih, govore da im nije kvalitetno mlijeko i slično, a to je posljednje što treba u tom periodu", kazao je Hodžić.



U Kantonalnoj bolnici Zenica postoji i info linija za pomoć trudnicama i majkama, a Hodžić je istakao da je rijetko ko zatražio pomoć preko tog broja. Majke pomoć traže na internetu i forumima, a Hodžić je istakao kako je pomoć stručnjaka i njegov savjet najbitniji u tom periodu.



Nakon predavanja učesnicama su podijeljeni prigodni pokloni koje su omogućili Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i zenička apoteka "Zdravlje".