Salmir Kaplan podnio krivičnu prijavu protiv sedam osoba i dao iskaz u SIPA-i

Salmir Kaplan danas je u svojstvu svjedoka dao iskaz u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Mostaru, jer je 6. februara ove godine podnio krivičnu prijavu protiv sedam osoba za krivična djela prevare pri glasanju, zloupotrebu položaja i udruživanje radi činjenja krivičnih djela, potvrdio je za Klix.ba.

Salmir Kaplan (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Kaplan je kazao da je za krivičnu prijavu priložio materijalne dokaze, ali da Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ne želi raditi na tom slučaju niti se baviti bilo kakvim činjenicama, jer jer, prema njegovim riječima, ta pravosudna ustanova jedna od sekcija Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).



"Krivičnu prijavu sam podnio protiv Renate Stanković koja je na Dnevniku CITY televizije prikazana kako glasa na biračkom mjestu 015, krivično djelo iz Člana 152. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Prijavio sam i Marija Raguža koji je na tom mjestu gdje je ona glasala pregledao lične karte i pustio je da glasa. Treća prijavljena osoba je Božana Babić koja je bila predsjednica biračkog odbora i koja je rekla Ragužu da pregleda lične karte, jer je znala da će on puštati koga treba", kazao nam je Kaplan.



Pojasnio je da se njegova krivična prijava odnosi i na Ivana Perića, predsjednika Općinske izborne komisije (OIK) koji je rekao da će predsjednica biračkog mjesta 015 biti Borjana Babić.



"Prijavio sam i predsjednika lokalnog HDZ-a Stjepana Boškovića koji je to sve organizirao, a svi navedeni zavise od njega. Imaju korist od budžeta, a Bošković im daje finansijska sredstva. Zaposlio je Perićevu kćerku, muža Borjane Babić je postavio za šefa kabineta Stjepana Boškovića, a muž Renate Stanković Andrija Stanković je na listi HDZ-a pod brojem 5 za Općinsko vijeće Stolac", naveo je Kaplan koji je skinut s kandidatske liste za načelnika Općine Stolac nakon incidenta na dan izbora u ovoj općini.



Prema njegovim riječima, navedene osobe su organizirana zločinačka skupina koja je počinila niz krivičnih djela na dan izbora, 2. oktobra.



"Nemamo snage iznijeti se sa svima njima i zato bojkotujemo izbore. Međutim, većina članova Centralne izborne komisije (CIKBiH) pokazala je da želi stati ukraj navedenim osobama, a i SIPA je pokrenula postupak, što pokazuje i moj današnji iskaz. Prema posljednjim informacijama, svi navedeni će biti pozvani da daju izjave", pojasnio je Kaplan i dodao da je danas u cilju istrage tražio da inspektori SIPA-e na dan ponovljenih izbora budu na terenu, a da će im on pokazati ko su ljudi koji krše pravila.



Na pitanje kako će Bošnjaci nastaviti živjeti u Stocu, Kaplan odgovara kao i do sada.



"Preživjeli smo 1993. godinu. Isto nam je kao i Židovima u Njemačkoj od 1933. do 1939. Ne biju nas namrtvo, a ne daju nam ništa. Bit će teško, ali nikada neću glasati za nekoga kao što je Stjepan Bošković. Nećemo nikako glasati sve dok udružena mafija ima odriješene ruke", zaključio je Kaplan.