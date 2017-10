Salkić posjetio općinu Gacko: Povratničko naselje Borač dobilo električnu energiju

Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS Ramiz Salkić posjetio je općinu Gacko, gdje je razgovarao sa načelnikom Milanom Radmilovićem i prisustvovao svečanom završetku projekta elektrifikacije stambenih jedinica u povratničkom naselju Borač.

Na sastanku se govorilo o ekonomskom položaju općine Gacko, razvoju poljoprivrede i stočarstvu, ali i elektrifikaciji i izgradnji puteva u povratničkom naseljima.Nakon sastanka, Salkić je prisustvovao svečanom završetku projekta elektrifikacije i puštanju u rad elektro mreže, koju su sa nekoliko stotina hiljada maraka finansirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i općina Gacko.Prema riječima stanovnika ovog naselja koje je udaljeno tridesetak kilometara od centra Gacka, realizacija ovakvih i sličnih infrastrukturnih projekata bi mogla doprinijeti intenzivnijem povratku u ove krajeve."Važno je da smo danas sa načelnikom općine i predstavnicima Bošnjaka razgovarali o projektima koji se trebaju realizirati u budućnosti i koji su od interesa za sve građane. Danas je naselje Borač dobilo struju i to je lijepa vijest. Ali, sve nas ovo obavezuje da se nastavi izgradnja infrastrukture i u drugim udaljenim mjestima u kojima povratnici žive ili imaju želju da se vrate. Iskreno se nadam da ćemo se i u budućnosti okupljati na ovakvim svečanostima. Zadovoljan sam i raduje me kada dođem u određena područja i vidim da postoji komunikacija i saradnja. To je ono što je najvažnije", kazao je Salkić.Kada je u pitanju položaj Bošnjaka na području općine Gacko, Salkić je kazao da stanje uvijek može biti bolje, a da se predstavnici vlasti i predstavnici povratnika trebaju truditi da se saradnja unaprijedi, a samim tim će i položaj ove populacije biti bolji.