Salkić: Odluka Suda u Hagu je poraz civilizacijskih vrijednosti savremenoga doba

Ramiz Salkić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić ocijenio je da je odbacivanje zahtjeva za reviziju presude u predmetu u kojem je država Bosna i Hercegovina pred Međunarodnim sudom pravde tužila Srbiju za genocid, poraz civilizacijskih vrijednosti savremenoga doba.

"Presuda iz 2007. godine potvrdila je da su jedinice Vojske RS-a i MUP-a RS počinile genocid, te da država Srbija nije spriječila počinjeni genocid. S historijskog stanovišta je zabrinjavajuće, čak zastrašujuće, da političke snage koje i danas čuvaju ideologiju na kojoj je genocid počinjen, te štite rezultate genocida (pri tome negirajući da je genocid počinjen, uprkos konačnim presudama Međunarodnog krivičnog suda), blokiraju 'legalnim' putem sudski proces", rekao je Salkić, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



Porazno je, naveo je, da mi sada imamo blokadu zemlje, zbog revizije, od ljudi koji podržavaju Miloševića ili Karadžića.



"To je besmisleno. To situaciju u kojoj su se našli Bosna i Hercegovina i Bošnjaci, kako narod nad kojim je počinjen genocid, čini potpuno neshvatljivom i besmislenom. Sud je odlučio raditi u skladu s političkim stavovima, a ne po argumentima i činjenicama", rekao je Salkić.



Smatra da su političke snage iz manjeg bh. entiteta svojevrsnim vetom zaustavile provođenje revizije, smatrajući to svojom najznačajnijom pobjedom.



"Jasno je i zašto - kako bi se spriječilo procesuiranje i kažnjavanje za počinjene zločine protiv čovječnosti i genocid. Posebno zabrinjava da je pokretanje revizije svojim odnosom spriječio i hrvatski član Predsjedništva BiH, Dragan Čović, dajući nam na taj način jedini odgovor na činjenicu da je RS etnički potpuno očišćena od Hrvata. Ako ubijanje hiljada ljudi, protjerivanje, rušenje bogomolja nije genocid i povijesna obaveza hrvatskih političara da to dokažu, da zahtijevaju sankcionisanje počinilaca, onda nam neko treba ponuditi objašnjenje o čemu se radi. Ukoliko hrvatski političari ne žele da se bore za istinu i kažnjavanje zločina nad Hrvatima, to ćemo učiniti mi Bošnjaci, jer imamo obavezu prema svakom građaninu ove zemlje. Činjenica da su politički predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, potpomognuti nekim političkim predstavnicima hrvatskog naroda, blokirali pokretanje revizije, ostaje kao povijesna mrlja u njihovom odnosu prema žrtvama i zločincima", tvrdi Salkić.



Međutim, dodaje, ne treba zaboraviti da je postojeća presuda jasno kazala da su institucije bh. entiteta RS odgovorne za genocid, a Srbija odgovorna što nije spriječila genocid.



"Poslije Drugog svjetskog rata jedine tužbe za genocid donesene su protiv Srbije i RS-a, te pojedinačne, protiv njihovih oficira za genocid u zaštićenoj zoni UN Srebrenica", naveo je potpredsjednik bh.entiteta RS.



Smatra da je opstrukcijom pokretanja revizije presude propuštena historijska prilika za utvrđivanja višeg stepena istine, a time i postizanja trajnog pomirenja na ovim prostorima.



"Ovako ostaje gorka istina za povijest, da su se Bošnjaci borili za utvrđivanje istine i kažnjavanje ratnih zločinaca a da su prestavnici srpskog naroda bili protiv utvrđivanja istine i kažnjavanja ratnih zločinaca. Zahtijevajući zaustavljanje revizije presude srpski politički predstavnici prihvatili su tu presudu, prvi put kao validnu, a podsjetimo se, presuda je bila jasna: Genocid je počinjen, a počinili su ga Vojska RS i MUP RS. Očekujemo da se sada, kada su završene sve aktivnosti oko ovoga sudskog procesa, konačno počnemo baviti provođenjem ove presude. To je naša obaveza", kazao je Salkić.