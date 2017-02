Sakib Softić otputovao u Hag gdje će u petak predati zahtjev za reviziju presude

Sud u Hagu

Agent BiH u Međunarodnom sudu pravde u Hagu Sakib Softić otputovao je danas u Holandiju gdje će u petak predati zahtjev za reviziju presude tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid.

Kako saznajemo, Softić je jutros otputovao u Hag gdje će u prisustvu advokata u petak predati Međunarodnom sudu pravde zahtjev za reviziju presude tužbe BiH protiv Srbije.



Zajedno sa Softićem u Hag je otišao i savjetnik člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za pravna pitanja Dževad Mahmutović, a bh. delegaciji najvjerovatnije će se u petak pridružiti i predstavnici nevladnih udruženja.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić sazvao je za sutra vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH o zahtjevu za pokretanje revizije presude po tužbi protiv Srbije.



Još uvijek nije poznato da li će sjednica uopće biti održana s obzirom na to da je član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović najavio da se neće odazvati ukoliko Ivanić ne definiše sjednicu na pravi način.



Prema svim dostupnim informacijama, sutrašnja sjednica Predsjedništva BiH neće ni na koji način utjecati na predaju zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.



Na savjetovanju o opravdanosti postupka revizije, koje je sredinom februara održano u Sarajevu, a čiji je pokrovitelj bio Izetbegović, donesena je odluka da BiH zatraži reviziju tužbe.



Političke stranke iz entiteta Republika Srpska, koje participiraju u vlasti na državnom nivou, najavile su da ukoliko dođe do predaje zahtjeva za reviziju parlamentarna većina u državi više ne postoji.



Podsjećamo, BiH je tužila Srbiju 1993. godine i to kao prva država u historiji koja je tužila drugu državu zbog kršenja Konvencije o genocidu. Sud je nakon vođenja 14-godišnjeg spora odbacio odgovornost Srbije za genocid, ali je potvrdio da se u Srebrenici desio genocid.



Tako je Srbija kao prva država u svijetu proglašena krivom zato što nije spriječila genocid. Na presudu izrečenu 2007. godine nije bilo prava na žalbu, a našoj zemlji dat je rok od deset godina za podnošenje zahtjeva za reviziju.