RVI i slijepi borci izlaze na masovne proteste: Dvije godine čekamo povećanje primanja za tuđu njegu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH i Savez slijepih boraca donijeli su odluku da se masovno, mirno i dostojanstveno okupe ispred zgrade Parlamenta FBiH jer su nezadovoljni tekstom Prijedloga zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

Kako su kazali, ova kategorija je prema Prijedlogu zakona potpuno diskriminirana i izbačena iz sistema organizovanja kada je riječ o zastupanju njihovih kompleksnih problema.



Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH Mujo Aganović kazao nam je kako su prisiljeni da traže svoja prava na ovaj način jer su prije dvije godine uputili zahtjev za povećanje primanja na ime tuđe njege i pomoći za RVI 100 posto I grupe, te da, iako je Parlament FBiH naložio, Vlada FBiH to nije realizovala.



"Izlazimo da učvrstimo dignitet institucija za koje smo dali život, krv i tijela, a ne da ih slabimo. Nećemo nikom dozvoliti da pljuje po institucijama i na one koji ih predstavljaju. Imali smo dobru saradnju s Parlamentom FBiH, ali Vlada nije realizovala traženo. Ne mogu nam reći da za dvije godine nisu mogli naći način da se izdvoje dodatna sredstva za povećanje primanja", rekao je Aganović za Klix.ba.



Iz Saveza poručuju kako zdravstveno stanje ove kategorije postaje sve teže te da se njihov broj ubrzano smanjuje - najtežih RVI slučajeva ima samo 513 u cijeloj državi.



Na mirno okupljanje izlaze 25. i 26. septembra kada se održava sjednica Predstavničkog doma PSFBiH, od 12 do 15 sati.



"Ako se ne desi ništa za ova dva dana, onda izlazimo na pravi način - doći ćemo sa svojim porodicama i ostati u institucijama, ali se nadamo da do toga neće doći", poručio je Aganović.