U prostorijama osnovne škole Vladislav Škarić održava se protestni roditeljski sastanak jer veliki broj djece s poteškoćama u razvoju danas nije krenulo u školu i vrtiće zbog nedostatka prostora i kapaciteta. Na čekanju, odnosno bez mogućnosti školovanja, ostalo je blizu 100 djece.

U prostorijama osnovne škole Vladislav Škarić održava se protestni roditeljski sastanak jer veliki broj djece s poteškoćama u razvoju danas nije krenulo u školu i vrtiće zbog nedostatka prostora i kapaciteta. Na čekanju, odnosno bez mogućnosti školovanja, ostalo je blizu 100 djece.

Direktorica EDUS-a Nirvana Pištoljević kazala je kako je do juna ove godine ova organizacija pružala program za 115 mališana u Zavodu Mjedenica, ali da je sada na listi 193 djece što je previše za njihove kapacitete. Obraćali su se Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS i tražili proširenje kapaciteta, ali nažalost do danas to nije riješeno.



"Kada uvedete nešto novo to je jako teško implementirati u BiH u sistemu koji je rigidan i kompleksan. Nama dolaze djeca na opservaciju iz cijelog svijeta i za izradu individualnog plana i programa. Tražimo prostor kako bi edukovali 200 djece. Samo ove sedmice imamo osmero nove djece od dvije do šest godina za opservaciju i odavno smo prevazišli kapacitete Zavoda Mjedenica", kazal je Pištoljević.



Istakla je kako treba raditi na stvaranju zajedničkog instituta koji će biti dostupna svakom građanu i djetetu s poteškoćama u razvoju, a ne da obrazovanje autistične djece bude svedeno samo na jednu organizaciju. Pištoljević je istakla kako ove metode obrazovanja u SAD-u po jednom djetetu koštaju oko 100.000 dolara godišnje, dok u BiH EDUS-ovi edukatori to znanje daju besplatno.



"Imamo 40 mališana u školskom uzrastu, a 35 ih je upisano po EDUS metodologiji u Mjedenici. Kapacitet zavoda za vrtić je 10 mališana, ali smo ima dali dodatne edukatore pa smo upisali 19 djece i na listi čekanja je sada oko 60 djece. Imamo 32 djece od 18 mjeseci do tri godine koji imaju poteškoću i njihovi roditelji znaju da ako se s njima ne radi do pete godine, njihova djeca će imati poremećaj do kraja života. Najranjivija populacija je na čekanju", istakla je direktorica EDUS-a.



Savjetnica ministra obrazovanja KS Nihada Čolić kazala je kako je Vijeće roditelja EDUS-a dostavilo zahtjeve ministru gdje su, između ostalog, tražili da se oformi interresorna grupa koja će raditi na rješavanju ovog problema hitno.



"Nastojat ćemo da sve što je u skladu s našim nadležnostima i mogućnostima ostvarimo. Svaki izgubljeni dan za ovu djecu je kasno, ali ovo su procesi koji traju i podrazumijevaju i administrativne poslove i saglasnosti vlade jer se radi o upošljavanju novih 10 uposlenika, ali sve to nije razlog da ova djeca nemaju kvalitetno obrazovanje", kazala je Čolić.



Istakla je kako se radi na rješavanju problema, te da je ministar Elvir Kazazović potpisao EDUS-ov modul kao dio programa koji će se implementirati, ali da se on mora realizirati preko Zavoda Mjedenica jer nemaju mogućnosti upošljavanja radnika preko nevladinog sektora.



"Prostor OŠ Isa-beg Ishaković će pripasti Centru Vladimir Nazor, ali to podrazumijeva i proširenje administrativne djelatnosti i nadamo se da će sve to biti završeno do kraja ove kalendarske godine. Sjednica Vlade KS je u četvrtak kada će biti donesena odluka o upošljavanju novih 10 osoba u Zavodu Mjedenica. Dobili smo i zahtjev za korištenje prostora OŠ Vladislav Skarić i trenutno se radi i na tome", kazala je Čolić.



Roditelji djece iz autističnog spektra su razočarani i strahuju za budućnost svoje djece. Ističu da je svaki dan, koji će zbog nedostatka prostora i administrativnih zavrzlama biti propušten, korak unazad za njihove mališane.



Podsjećamo, Zavod Mjedenica u Sarajevu nije potpisao ugovor s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, čime je onemogućeno da im se nastavi pružati obrazovanje uz stručnu pomoć u vrtiću.