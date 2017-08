Rifat Škrijelj: Naši stavovi su izignorirani, imamo neprovodiv Zakon o visokom obrazovanju

Foto: Arhiv/Klix.ba

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj očitovao se o novousvojenom Zakonu o visokom obrazovanju KS, kazavši za Klix.ba da su stavovi Senata Univerziteta u Sarajevu izignorirani, što im uopće nije drago, kao i da neka rješenja nisu osmišljena funkcionalno pa su prema tome i neprovodiva.

"Vidjet ćemo hoćemo li tražiti izmjene Zakona o visokom obrazovanju ili ćemo tražiti nekakva preciznija rješenja od Vlade KS. U svakom slučaju ostalo je dosta stvari za koje smo kao akademska zajednica potpuno izignorirani i to meni kao rektoru i mojim kolegama nije drago što se dogodilo. Ali oni koji su predložili zakon i oni koji su ga usvojili imali su svoju procjenu i oni su na osnovu svoje procjene i svoga načina razmišljanja tako postupili. To je njihovo pravo, ali vidjet ćemo kako ćemo dalje", kazao je Škrijelj.



Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojen je Zakon o visokom obrazovanju sa 22 glasa za, a devet protiv, u formi u kojoj je bio pripremljen najnoviji prijedlog, a dodatno su usvojeni i amandmani klubova zastupnika.



"Jedan broj zastupnika se nije oglušio na naše stavove. Ovdje je vladajuća koalicija odlučila da donese novi Zakon o visokom obrazovanju, što i jeste njihov zadatak... Vladajuća koalicija je, zajedno s nekoliko zastupnika, odlučila da uredi Univerzitet, prema njihovom mišljenju, bolje nego što je do sada bio uređen. U tom pogledu, njihov stav je njihovo legitimno zakonsko pravo i ja to poštujem. To što oni nisu htjeli da ispoštuju naše zahtjeve da se nastavi dijalog na kojem smo mi insistirali od februara i da neka rješenja u zakonu pokušamo dogovoriti za dobrobit UNSA, na to ne bih mogao ja odgovoriti. Oni su ti koji su naše stavove izignorirali", rekao je rektor Univerziteta u Sarajevu.



Dodao je da se vladajuća koalicija ponijela sasvim legitimno kada je predložila i usvojila Zakon o visokom obrazovanju, ali da nije dobro da su neka rješenja donijeli bez saglasnosti akademske zajednice.



"Mi nismo saglasni s nekim rješenjima, a sutra će očekivati da ih Univerzitet mora provesti. Čim nešto donesete da se nešto mora uraditi, postavlja se pitanje je li to dobro. Možda i jeste, ostavit ćemo to vremenu koje je pred nama. Vidjet ćemo kako ćemo dalje postupati, u svakom slučaju smo i dalje opredijeljeni za dijalog s Vladom. Oni su predložili neke stvari u zakonu, Skupština KS je to usvojila, a da nama iz akademske zajednice nije uopće jasno kako misle to provesti. Ima nekih stvari u zakonu koje nisu provodive, nisu osmišljene funkcionalno da mogu biti provedene", objasnio je Škrijelj.



Prema njegovim riječima, sačekat će da Zakon o visokom obrazovanju bude objavljen u Službenim novinama i da stupi na snagu.



"Trebalo bi na snagu da stupiti osam dana nakon objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo. Nakon toga će se dekani, direktori instituta i ostali predstavnici Senata vratiti s kolektivnog godišnjeg odmora. Sastat ćemo se i, kao najodgovorniji organ na Univerzitetu u Sarajevu, očitovati o pitanju provođenja novog zakona i njegovog stupanja na snagu. Vidjet ćemo u kom smislu i kako ćemo dalje reagirati i kako ćemo se u skladu s tim zakonom dalje ophoditi. On donosi mnogo novina, potpunu promjenu na Univerzitetu u Sarajevu", istakao je Škrijelj za Klix.ba.



Dodao je da su se svi istupi koje je do sada imao o ovom pitanju, temeljili na jednoglasnim stavovima Senata Univerziteta u Sarajevu.



Na pitanje da li je amandmanima moguće popraviti trenutni Zakon o visokom obrazovanju, odnosno ispoštovati stavove Senata Univerziteta u Sarajevu, Škrijelj je odgovorio da je to nemoguće.



"Naredni koraci koje bi Vlada KS mogla učiniti, ukoliko bude raspoloženja i ukoliko akademska zajednica bude zahtijevala da se neke stvari u zakonu poprave, jeste da se donese zakon o izmjenama trenutnog zakona. Nisam u ovom času siguran kakav će biti stav akademske zajednice nakon što je zakon usvojen", zaključio je rektor.