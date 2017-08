Reis Kavazović o spomeniku Tašlihan: Smatramo da tom prostoru treba udahnuti život

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović očitovao se danas o dijelu objekta Gazi Husrev-begovog vakufa Tašlihan, kazavši da oni smatraju da tom objektu treba udahnuti život, ali da će čekati stav države i struke.

"Mi imamo dva sukoba glede tog problema, a to su strukovni sukobi. Jedna struka misli da treba ostati onako kakvo jeste, a druga smatra da treba ipak udahnuti neki život tom prostoru i dati mogućnost da se tamo odvija život, da se zaposle mladi ljudi", kazao je Kavazović.Dodao je da Islamska zajednica u BiH očekuje da država da svoju riječ, da kaže može li se tamo graditi ili ne može."Mi svakako smatramo da tom prostoru treba udahnuti život, da ne ostane baš onakvo kakvo je sada. Riječ je o prostoru koji je vrlo značajan za ovaj grad. Isto tako smatramo da to treba biti zaštićeno i da se kulturni spomenik mora sačuvati onakav kakav je i do sada bio", poručio je Kavazović.Istakao je da što god se bude zauzelo kao stav i struke i države, Islamska zajednica u BiH će to poštovati.Podsjećamo, predstavnici Islamske zajednice u BiH, na čelu sa reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem, su još 2015. godine razgovarali sa predstavnicima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o mogućnosti revitalizacije dijela objekta Gazi Husrev-begovog vakufa Tašlihan i partera između objekata Tašlihan i hotel Evropa.