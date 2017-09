Reis Kavazović čestitao Novu hidžretsku godinu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Po Takvimu Rijaseta islamske zajednice u BiH u srijedu 20. septembra sa akšam-namazom nastupa nova 1439. hidžretska godina. Prvi dan nove hidžretske godine je u četvrtak 21. septembra, to jeste 1. muharrema 1439. hidžretske godine. Ovim povodom reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je muslimanima novogodišnju čestitku:

"Poštovana braćo i sestre, muslimani i muslimanke,



Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu večeras dočekuje još jednu novu hidžretsku godinu. Tradicionalno je to dan u godini u kojem se muslimani zagledaju nad svojim djelima u prošloj godini i pred sebe stavljaju nove zadatke i izazove.



U protekloj hidžretskoj godini muslimani svijeta su bili suočeni sa brojnim poteškoćama. Muslimanski svijet razaraju nesloga i sektaški sukobi. Ipak, sve su glasniji pozivi da se ummet vrati vrijednostima koje simbolizira između ostalog i hidžra. Prvo što je Poslanik, a.s., učinio nakon što je iz Meke prešao u Medinu bilo je bratimljenje među muslimanima iseljenicima (muhadžirima) i onima koji su ih prihvatili (ensarijama). To muslimansko bratstvo, koje prevazilazi sve druge podjele danas je tako potrebno muslimanima.



Mi u našoj domovini hvala Bogu živimo u miru, ali sa stalnim izazovima, koji ne smiju u nama izazvati očaj nego odlučnost da se sa svim izborimo. Duboko vjerujem da su uz Božiju pomoć, najgora vremena za ovaj naš narod i domovinu iza nas.



Optužbe koje čujemo na naš račun i poruke onih koji bi da svijet straše našim prisustvom ne trebaju da nas brinu ako smo sigurni u svoju islamsku tradiciju i ako smo joj odani. Ona nam je bila utočište i sigurna luka i u drugim brojnim izazovima kroz koje smo prošli.



Uzvišeni nam u Kur'anu poručuje: "O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili." (El-Maide, 105)



Dok se muslimani čitavog svijeta prisjećaju hidžre Poslanika, a.s, i prvih muslimana koji su svoj dom morali napustiti zbog svoje vjere, njegovi sljedbenici u dalekom Mijanmaru prolaze kroz isto iskustvo. Mlada, nemoćna muslimanska zajednica u Medini bila je domaćin i pobrinula se da s muhadžirima podijeli njihove brige i njihovu bol. Nadamo se da će u danima hidžre muslimani svijeta koji danas imaju moć i žive u miru, pa i Bošnjaci, naći snage da budu ensarije, i makar s jednim djetetom ili jednom porodicom podijeliti brige koje sa sobom donosi progon i rat.



Na kraju, svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori, svim imamima i uposlenicima Islamske zajednice čestitam Novu 1439. hidžretsku godinu uz želju da svima bude sretna i berićetna i moleći Allaha dž. š. da muslimanima podari slogu, da ujedini njihova srca u dobru, da našu Zajednicu učvrsti u napretku, da našu Domovinu čuva u blagostanju i miru, i da svim ljudima ukaže na put sreće i uspjeha, stoji na kraju čestitke reisu-l-uleme Kavazovića.