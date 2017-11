Regija se bori sa povećanjem broja oboljelih od ospica, u BiH zasad nema opasnosti od epidemije

Srbija se suočava s epidemijom ospica te su od prošle sedmice na snazi preventivne mjere i provođenje pojačanog nadzora u cijeloj zemlji. Na Kosovu je jedno dijete preminulo. U BiH u ovom trenutku nema naznaka epidemije, a u proteklim mjesecima zabilježeni su samo pojedinačni slučajevi.

I Hrvatska bilježi dvostruko povećanje broja zaraženih ospicama te strahuju od eventualne epidemije i poduzimaju potrebne mjere prevencije i nadzora kako do nje ne bi došlo.



Kako saznajemo iz zavoda za javno zdravstvo oba entiteta, u prve tri sedmice oktobra nisu zabilježeni novi slučajevi oboljelih od ospica.



"Za sada je epidemiološka situacija u Federaciji BiH po pitanju morbila mirna. Prema prijavama koje Zavod za javno zdravstvo FBiH dobiva od kolega iz kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, registriraju se samo pojedinačni (sporadični) slučajevi ovoga oboljenja. U Federaciji BiH, od početka godine do kraja 9. mjeseca 2017. godine registrirano je 19 slučajeva morbila", rečeno je za Klix.ba u Službi za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH.



Morbile su jedan od vodećih uzroka smrtnosti djece u svijetu iako se mogu efikasno spriječiti sigurnom i efektivnom vakcinom koja je dostupna više od 40 godina. Broj vakcinisane djece opao je i u BiH tokom proteklih godina.



"Svaka osoba koja je nepotpuno ili uopće nije vakcinisana može oboljeti. Nevakcinisana djeca imaju 35 puta veću vjerovatnoću da obole od ospica u odnosu na njihove vakcinisane vršnjake. Kada se javi epidemija među nevakcinisanom populacijom, raste rizik od obolijevanja i manjeg broja vakcinisanih građana. Veoma je važno da roditelji shvate ozbiljnost situacije te da se sva nevakcinisana djeca što prije vakcinišu MRP vakcinom, kako bi se spriječio nastanak epidemija ove tri bolesti", rekla nam je dr. Ljubica Jandrić, epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo RS.



U 2016. godini na području FBiH MRP vakcinu je primilo samo 64 posto djece. Najgora situacija je u Zapadnohercegovačkom kantonu već tri posljednje godine, gdje je naprimjer stepen imunizacije protiv ospica sa 73 posto, koliko je bilo 2014. godine, opao na 42,8 posto u 2016. godini. Pad broja vakcinisane djece u RS-u bilježi se od 2015. godine, pogotovo kada je riječ o MRP vakcini.



"Vakcinacija djece, redovno i na vrijeme, je najbolja mjera koja može spriječiti bolest protiv koje se vakcinacija vrši. Cilj je da se vakciniše više od 90 posto djece kako bi zaštitili najosjetljiviju populaciju, one koji su premladi za vakcinaciju, trudnice i osobe koje se ne mogu vakcinisati zbog nekih medicinskih razloga. Zbog pada obuhvata vakcinacije koji se bilježi u FBiH posljednjih godina za sve vakcine iz programa obavezne imunizacije, slab kvalitet kolektivnog imuniteta populacije protiv određenih zaraznih bolesti, što prijeti ponovnim sporadičnim ili epidemijskim javljanjem bolesti koje se mogu prevenirati vakcinacijom", upozorili su iz Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH.