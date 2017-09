Reakcija KCUS-a na optužbe hirurga: Iznijeli su niz neistina, oni vrše zloupotrebe

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu oglasio se saopćenjem u kojem se navodi kako grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a koja je danas održala konferenciju za novinare u Velikom parku u Sarajevu, iznijela niz neistina i nepotpunih informacija.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu oglasio se saopćenjem u kojem se navodi kako grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a koja je danas održala konferenciju za novinare u Velikom parku u Sarajevu, iznijela niz neistina i nepotpunih informacija.

U saopćenju se ističe kako nije tačna tvrdnja doktora Ismeta Gavrankapetanovića da je smijenjen s pozicije šefa Klinike već da mu je istekao ugovor te navode kako ne razumiju plasiranje neistina pod izgovorom da se bori za odbranu časti."Ne sjećamo se da je bilo ko udario na čast doktora Gavrankapetanovića, niti ga na bilo koji način omalovažio kao ljekara, stručnjaka, uposlenika i čovjeka. Podsjećamo doktora Ismeta Gavrankapetanovića da za njegovo razrješenje, kao ni imenovanje šefa Klinike za ortopediju nije nadležan Kolegij Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS, jer kao što je to profesoru dobro poznato Kolegij se nije pitao ni u vrijeme kada je doktor Ismet Gavrankapetanović imenovan na ovu funkciju, prije 19 godina. Novi Ugovor za šefa Klinike je u vrijeme kada je doktor Gavrankapetanović počeo s javnim optužbama u cilju odbrane časti bio je u izradi. Razumjet ćete da bi bilo pogrešno osobi koja iznosi ovakve optužbe na račun svojih kolega, danas ponuditi navedeni Ugovor", stoji u saopćenju.Dalje navode kako zloupotrebe koje je spominjao doktor Gavrankapetanović provodi on sa svojim bliskim saradnicama te podsjećaju kako su se na Izjavi podrške profesoru nalazili potpisi uposlenika koji su u to vrijeme bili van BiH."Od 18 potpisanih uposlenika, pet uposlenika su potpisani bez pismene saglasnosti, a nedugo nakon dostavljanja Izjave pet uposlenika povukli su pismenim putem svoje potpise. Ističemo da su o cijelom slučaju zloupotrebe obaviješteni i nadležni organi, te će se detaljno istražiti kojim putem i na koji način su tvorci Izjave dobili navodne saglasnosti za potpis kolega, koji su u to vrijeme bili van države. Napominjemo da doktor Ismet Gavrankapetanović nije bio potpisnik Izjave, za koju će se uraditi vještačenje potpisa", navodi se u saopćenju.Navodi se kako svi učesnici današnje konferencije za novinare imaju dvojnu praksu te postavljaju pitanje da li je njihov način grčevite borbe za istovremeni radi u javnoj i privatnoj praksi kojoj se menadžment KCUS-a oštro protivi."Smatramo da je rad u privatnoj i javnoj praksi izuzetno štetan po pacijente, a u prilog našoj tvrdnji ide i činjenica da je doktor Senad Maksić javno tvrdio kako se na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS ne rade artroskopije ramena i koljena, a istovremeno su on, doktor Semin Bećirbegović i doktor Ismet Gavrankapetanović radili konzilijarne uputnice za pacijente. Doktor Gavrankapetanović navodi da se bori za struku i Kliniku, što je pomalo zbunjujuće, s obzirom na činjenicu da tokom 19 godina upravljanja ovom Klinikom navedeni nijednom nije pismenim putem zatražio ni od jednog menadžmenta određeni benefit za Kliniku i uposlenike, što su činili svi odgovorni rukovodioci u želji za poboljšanjem uvjeta liječenje za pacijente, kao i uvjeta rada za uposlenike. Navodi da je doktor Ismetu stalo isključivo do pacijenata su također upitni, a s obzirom na preduge liste čekanja na operativne zahvate, posebno lista čekanja za operaciju i ugradnju proteze kuka koja broji 108 pacijenata, dok lista čekanja za artroskopije koljena i ramena broji 97 pacijenata", kažu iz KCUS-a.Tvrde kako je doktor Gavrankapetanović u više navrata dogovarao konsultacije s pacijentima u privatnoj ordinaciji, a da ih je potom operisao na KCUS-u te kako nije tačno da je on radio vikendima i do 17 sati jer nema evidencije o tome."Dolasci na Kliniku nakon završenog radnog vremena bili su isključivo na poziv 'odabranih pacijenata', a dežure doktora Gavrankapetanovića bile su stvar isključivo njegove odluke i volje. Stvar njegove odluke i volje je i to da su pojedini pacijenti po mjesec i po dana bili smješteni na Kliniku za ortopediju i traumatologiju, kao na hotelsku uslugu, bez da su im urađeni bilo kakvi nalazi ili zahvati. U to vrijeme je doktor Ismet Gavrankapetanović uredno koristio svoj godišnji odmor", kaže se u saopćenju.Navode kako su današnji učesnici konferencije za novinare više puta izražavali svoje nezadovoljstvo upravljanjem ovom klinikom te da o tome postoje sudski dokumenti. Ističu kako je doktor Mirza Bišćević ukazivao na nemogućnost napredovanja, nepravilnosti i zloupotrebe u radu Klinike te da je iz njima nepoznatih razloga držao zaključanu donaciju TIKA-e u svojoj kancelariji koja je uručena 2011. godine."Očigledno je da je trenutna situacija iskonstruisana u cilju ostvarivanja interesa učesnika današnje konferencije te da nema nikakve veze sa borbom za odbranu časti i struke. KCUS će nastaviti sa borbom za poboljšanje uvjeta liječenja pacijenata te ćemo posebno raditi na izjednačavanju svih pacijenata. Vrijeme povlaštenih je iza nas, kao i upućivanja na liječenje u privatne ambulante i ordinacije. U KCUS kao i na Klinici za ortopediju i traumatologiju još uvijek rade časni, marljivi i uposlenici potpuno predani dobrobiti naših pacijenata te ćemo i dalje raditi na suzbijanju svih nepravilnosti", zaključuje se u saopćenju KCUS-a.