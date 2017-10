Raste nezadovoljstvo zbog novog zakona o PIO-u: Policajci će imati najniže penzije, kao i do sada

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vlada Federacije BiH uputila je jučer u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a "modernim" rješenjima načina obručuna osnovice za penziju nisu zadovoljni policijski službenici koji ostvaruju beneficirani radni staž.

Policijski službenici mogu imati dodatni razlog za nezadovoljstvo nakon što je novi zakon o PIO-u upućen u parlamentarnu proceduru jer zbog nefunkcionalnog Parlamenta Federacije BiH još zadugo neće doći na dnevni red.



Predsjednik Sindikata Policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić kazao je za Klix.ba da se Vlada Federacije BiH i ovaj put oglušila o njihove zahtjeve i da novi zakon o PIO-i ne rješeva njihove probleme na način na koji bi oni to željeli.



"Mi smatramo da policija treba biti izuzeta, kao što su izuzeti pripadnici Oružanih snaga BiH, kojima se prema važećem zakonu računa petogodišnji prosjek, odnosno prosjek ličnih primanja koja su ostvarili u posljednjih pet radnih godina", kazao je predsjednik Sindikata Policije Kantona Sarajevo.



Dodao je da su i prilikom prethodna dva prijedloga, koja nisu usvojena u Parlamentu, tražili određena pojašnjenja vezana za beneficirani radni staž, odnosno način obračuna osnovice za penzije za policijske službenike s beneficiranim radnim stažom.



"Policajcima se na 30 godina efektivnog rada računa 40 godina staža. Za vrijeme sastanaka s predstavnicima Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku nam nisu adekvatno odgovorili koja je to formula koja će se primjenjivati za obračun naših penzija, odnosno koji će se prosjek uzimati za onih 10 godina koje mi ne radimo", rekao je Hadžiabdić za Klix.ba.



Dodao je da su inicirali izmjene u cilju poboljšanja uredbe, odnosno da se za prosjek utvrđivanja osnovice računa ili posljednja godina radnog vijeka, ili posljednjih 5-10, eventualno 15 godina radnog staža.



"Mi smo u svakom slučaju uvijek za donošenje sistemskih rješenja u svim društvenim segmentima pa tako i kada je riječ o uređivanju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja. Međutim, ne možemo i nećemo dozvoliti da takva rješenja idu na štetu kategorije koju mi predstavljamo, policijskih službenika. Smatramo da ima prostora i da treba osmisliti i predložiti adekvatna rješenja koja neće dovesti do, kako premijer Fadil Novalić najavljuje, značajnih umanjenja policijskim službenicima", istakao je Hadžiabdić.



Skupština Kantona Sarajevo je još u februaru 2017. godine pokrenula inicijativu da se pristupi izmjeni Zakona o PIO-u. Inicijativa je podrazumijevala da se policijskim službenicima u Federaciji BiH prilikom izračunavanja osnovice za penziju u obračun uzima prosjek pet posljednjih godina radnog staža prije ispunjavanja uslova za penziju, ako su proveli najmanje pola radnog staža od ukupnog efektivnog staža kao policijski službenici.



Vlada Federacije BiH se tek krajem maja 2017. godine izjasnila da ne prihvata navedenu Inicijativu za izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koju je podnijela Skupština Kantona Sarajevo. Ocijenjena je neprihvatljivom iz razloga što je u proceduri bilo donošenje novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.



No, zahtjevi policijskih službenika ipak nisu uvaženi u novom zakonu o PIO-u, odnosno u prijedlogu koji je jučer upućen u parlamentarnu proceduru.



"Tjeraju nas da po odlasku u penziju čuvamo granape, kao noćni čuvari, ili da na drugi način zarađujemo kako bismo mogli preživjeti", zaključio je predsjednik Sindikata Policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.