Raspisan konkurs za prijem 120 policajaca u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavilo je javni oglas za popunu 120 upražnjenih radnih mjesta na pozicijama policijskih službenika u Upravi policije, za početni čin "policajac".

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati, kako je to istaknuto u javnom oglasu , opće uvjete predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta. Iz Uprave policije su u pripremljenom materijalu tražili mogućnost za prijem 180 policijskih službenika u činu "policajac", ali im je odobreno raspisivanje oglasa za njih 120.Navodno se vodilo računa o broju policajaca koji su već penzionisani ili će se penzionisati do 2019. godine.Planirano je da se procedura njihovog prijema okonča do kraja ove godine, kako bi s početkom 2018. godine započeli proces obuke koja traje godinu dana, i to prvih šest mjeseci teoretska, a drugih šest praktična.Nakon obavljene obuke, policajci će svoj prvobitni probni, a zatim i stalni radni odnos započeti s početkom 2019. godine.Na protekloj sjednici ostavljena je mogućnost da se i u narednoj 2018. godini raspiše oglas za prijem dodatnog i u tom trenutku realno potrebnog broja policijskih službenika.