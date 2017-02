Radončić: Revizija presude po tužbi BiH protiv Srbije izazvat će turbulencije u RS-u

Fahrudin Radončić (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) gostujući večeras na Federalnoj televiziji u emisiji "Pošteno" izjavio je kako će podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije izazvati turbulencije u Republici Srpskoj (RS).

Radončić je kazao kako je BiH imala apsolutno pravo na podnošenje zahtjeva za reviziju te da u tom potezu ne vidi ništa sporno jer je to traganje za istinom i pravdom.



"Podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije nije udar na državu. Reakcija Srba je očekivana, a i ova trenutna situacija će biti kao i sve ostalo, prošlost. BiH je vrlo stabilna država, ovo što je uređeno neće dovesti do njenog urušavanja, ali će dovesti do određenih turbulencija u RS-u. Također mislim da Sud i Tužilaštvo BiH nemaju veze s revizijom presude", kazao je Radončić.



Presjednik SBB-a smatra da bi svaki bošnjački član Predsjedništva BiH učinio isto kao i Bakir Izetbegović kada je riječ o podnošenju zahtjeva za reviziju. Radončić smatra kako je više osoba trebalo biti uključeno u odluku o podnošenju zahtjeva.



"Vidjet ćemo kako će se završiti ova pravna situacija. Ja uvijek moramo govoriti kao Bošnjak, znamo da je počinjen genocid i nema nijednog bošnjačkog političara koji ne bi iskoristio situaciju kao Izetbegović. Moja najveća primjedba Izetbegoviću je da je vrlo sebično čuvao reviziju za sebe", kazao je Radončić.



Prema njegovim riječima, Izetbegović smatra da ima puni pravni legitimitet za podnošenje zahtjeva za reviziju i da nema potrebe za podnošenjem bilo kakvih krivičnih prijava.



Radončić je na kraju kazao kako se BiH mora okrenuti ka regionu i dobrosusjedskim odnosima. Istakao je kako je najbitnija borba protiv kriminala, korupcije, siromaštva i odlaska mladih ljudi iz BiH.