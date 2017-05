Radnici Željeznica Republike Srpske sutra blokiraju Fond zdravstvenog osiguranja

Foto: Miljan Kovač/Klix.ba

Radnici Željeznica Republike Srpske (RS) će sutra, u 10 sati blokirati ulaze u gradovima u kojima Fond zdravstva RS ima svoja predstavništva. Ovo je Klixu potvrdio Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Željeznica RS-a.

"Ne znamo šta je problem u vezi sa ovjeravanjem zdravstvenih knjižica, ne možemo već drugi mjesec ovjeriti knjižice, sve preglede moramo platiti, imamo informaciju da je sve prema Ministarstvu zdravlja rješeno, ali i dalje ništa. Sutra ćemo, najvjerovatnije, demonstrativno ići u svim gradovima u prostorije Fonda zdravstva sa knjižicama, da nam daju odgovor zbog čega ne možemo ovjeriti, s obzirom da je na našim platnim listama prikazano da su sredstva za fondove obustavljena", pojasnio je Marin.



Nakon štrajka, radnicima ŽRS-a je isplaćena plata za pretprošli mjesec, ovih dana treba da dobiju platu za tekući mjesec, isplaćen im je topli obrok za osmi mjesec prošle godine, čekaju ostale isplate, ali je najveći problem neovjeravanje zdravstvenih knjižica.



"Radili smo kriterijume za rješavanje viška radnika, ali još nemamo povratnu informaciju, treba da uslijedi sastanak sa delegacijom Svjetske banke i uprave, da vide šta, kako i na koji način će taj proces teći, jer činjenica je da se određeni broj zaposlenih mora smanjiti, isto tako je činjenica da imamo veliki broj onih sa preko 40 godina staža, zbog čega – ne znam, uglavnom smatram da svi koji imaju preko 40 godina staža treba da idu u penziju, da mogu mlađi početi da rade. Imamo informaciju da je takvih u preduzeću već 350, što znači da su oni predviđeni za penzionisanje", takođe nam je potvrdio Marin.



Željeznice Republike Srpske bi, bar sudeći prema najavama rukovodstva te kompanije, u prvom kvartalu iduće godine, trebalo da smanje broj zaposlenih za najmanje 500 radnika. To je najavio generalni direktor, Dragan Savanović, pravdajući to novom sistematizacijom i modernizacijom preduzeća.



Savanović nije detaljno obrazložio na koji način menadžment planira da izvrši pomenutu racionalizaciju, a da to ne izazove revolt i nove proteste radnike. Rekao je da je preduzeću potrebno oko 50 miliona maraka kako bi se izvršilo saniranje obaveza prema radnicima i fondovima, a taj novac bi trebalo da bude obezbijeđen zaduženjem.



"Razgovaramo sa Svjetskom bankom, ti razgovori su intenzivni, iako još nismo aplicirali za sredstva, moramo izmiriti obaveze prema radnicima, iako mi njima ne dugujemo plate, nego naknade za topli obrok, prevoz i regres, kao i dugovanja po osnovu poreza i doprinosa. Očekujemo da bi tih 50 miliona maraka moglo biti operativno do kraja godine, kada bismo potpisali novi reprogram sa Poreskom upravom RS, a kao zalog za taj reprogram bi nam poslužile lokomotive i vagoni", otkriva Savanović svoj "plan".



Kako god, sudbina preduzeća nije svijetla. To potvrđuje i objavljeni Finansijski izvještaj ŽRS za prvi kvartal ove godine, po kojem su gubici uvećani za 4,4 miliona maraka. Akumulirani gubitak preduzeća je 88 miliona maraka.



Broj zaposlenih je odavno premašio 3.000.