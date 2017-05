Blizu 150 radnika ArcelorMittala autobusima je krenulo iz Omarske prema Banjoj Luci. Iz kruga rudnika izvezena su i tri teška kamiona "dampera" s transparentima, ali ih je policija zaustavila na raskrsnici kod "Petog neplana".

Saznajemo da ih je policija zaustavila ne dozvoljavajući im da nastave kretanje kamionima, tako da je njih 50-ak krenulo pješke prema Banjoj Luci.



Očekuje se da radnici uskoro stignu u Banju Luku i okupe se u parku "Mladen Stojanović". Njih nekoliko je nastavilo štrajk glađu prekoputa Narodne skupštine Republike Srpske.



Za to vrijeme u skupštini traje rasprava o prodaji 65 posto državnog kapitala.



Predsjednik NDP-a Dragan Čavić oštro se protivi privatizaciji Ljubije, govoreći da nije prvi put da se susreću s potpuno nepozantim investitorima.



"Ovo je čovjek bez historije koji iza sebe nema nikoga. Ne prodaje se kuća, nego se prodaje biznis. Evgenije Zotov i njegova privatna firma nemaju kapacitet za eksploataciju ovakvo velikog kopa", istakao je Čavić.



Predsjednik PDP-a Branislav Borenović pitao se da li je trebalo 13 godina da čujemo da je ugovor s Mittalom štetan.



"Trebalo je pitati radnike i njihove porodice da li je ugovor štetan, ali je interesantno da se vlast tek nakon 13 godina sjetila da je ugovor štetan. Ta kompanija je u prvoj godini ostvarila 117 miliona dobiti i pokrila gubitak od 27 miliona maraka u prvoj godini poslovanja, 13 miliona je isplaćeno na ime koncesione naknade i odjednom vlast hoće da sve rizikuje, iako se pokazalo da to ima koristi i za radnike i za Prijedor i za RS i za BiH“, naveo je Borenović.



Član SDS-a Dušan Berić kazao je da Vlada hoće da ubaci nešto novca u budžet.



"Kakav je to način da sve što je dobro želimo uništiti, radnici imaju dobar standard, jedni hoće da za sebe izvuku korist, Vlada hoće da ubaci nešto novca u budžet", rekao je Berić.



Igor Žunić iz SNSD-a je upitao ko ovdje brani Mittal.



"Pita li se iko gdje je onih 500 radnika koji su odmah skinuti s platnog spiska čim je Mittal stigao, ko štiti ovu priču o ostanku Mittala, kome to odgovara", upitao je Žunić.