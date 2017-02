Sistem radarskih kontroli u Bosni i Hercegovini poprilično dobro funkcioniše, pogotovo u Federaciji BiH. Izdvaja se Unsko-sanski kanton u kojem se nalaze čak 34 radarske kutije. Na radarske zasjede najviše "nasjedaju" vozači sa stranim registarskim tablicama, no naplata kazni za počinjene prekršaje nije na zadovoljavajućem nivou.

