U današnjem vremenu kada su usavršene sve tehnologije, a posebno one koje su pogubne za čovječanstvo, bitno je imati policijske snage koje su obučene i opremljene modernom tehnologijom, oružjem i osobljem koje će nas zaštititi. Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije ima to sve, a njihovo osoblje čine i specijalno obučeni psi koji su spremni reagovati u svakoj opasnoj situaciji.

Psi ključni u antiterorističkim akcijama

Sretni i njegovani

Za druge bili problematični

Posebna veza

Proveli smo dan s pripadnicima Specijalne policijske jedinice (SPJ) FUP-a i uvjerili se da se radi o vrhunskim profesionalcima, dobro obučenim specijalcima, kolektivu koji krase izuzetni međuljudski odnosi i gdje svi funkcionišu kao jedan. Zahvaljujući punoj podršci direktora FUP-a Dragana Lukača i menadžmenta, jedinica SPJ je dobro opremljena i obučena za djelovanje u svim uslovima.Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije formirana je od elitnih policijskih službenika, pomno odabranih i opremljenih visokosofisticiranom opremom. Jedna od specifičnosti SPJ jeste naglašen timski rad, ali u kojem nije isključena samoinicijativa pojedinca. Stabilne individue formirane su u vrhunski uigrane timove koji svoje aktivnosti realizuju tačno po razrađenom planu i utreniranoj disciplini. Svjesni da svaki površan potez pojedinca može biti koban, specijalci su okrenuti ka specijalističkim obukama, tempom koji diktira izgradnju međusobnog povjerenja, uvažavanja tima i pojedinca, visoku efikasnost u izvršavanju zadataka i zanemariv procenat povređivanja u realizaciji komplikovanih i visokorizičnih zadataka. Požrtvovanost u čuvanju i spašavanju građana te čuvanju života i zdravlja kolega specijalaca ovu jedinicu svrstava u najprofesionalnije antiterorističke jedinice u Evropi.Naizgled bezopasni belgijski ovčari obučeni su da savladaju naoružanog napadača, potencijalnog teroristu, pronađu eksploziv i narkotike, ali i ljude koje zadesi nesreća. Oni su dio SPJ FUP-a od 2004. godine i nikada nisu razočarali. Neki od njih su u Sarajevo došli kao agresivni psi koje u zemljama poput Njemačke nisu mogli obučiti i htjeli su ih eutanazirati, ali stručni vodiči za obuku pasa iz Federalne uprave policije uspjeli su doprijeti do njih i učiniti ih najboljim članovima svog tima."Imamo grupu vodiča za obuku službenih pasa bez kojih jedinica ne bi mogla funkcionisati. Naši službeni psi su obučeni za antiterorizam, odnosno rješavanje terorističkih situacija gdje imamo susret s najtežim oblicima krivičnih djela, pse koji su obučeni za rad s eksplozivom, narkoticima i pse za spašavanje u ruševinama ili lavinama. Naši ljudi su obučeni da rade s njima, a po potrebi dajemo obuku i drugim jedinicama, MUP-u RS-a, SIPA-i, GSS-u i FUCZ-u. Naši psi su učestvovali u velikom broju uspješnih akcija gdje su detektovali eksplozive i narkotike", rekao je v.d. komandanta Specijalne policijske jedinice FUP-a Mustafa Selmanović.Pomoćnik komandanta SPJ FUP-a Edin Čelik kazao je kako su svim službenicima ove jedinice psi vrlo bitni, posebno u vrijeme globalnog terorizma kada razvijaju sredstva, metode kako bi se zaštitili ljudski životi i imovina. Psi tragači i napadači su bitan dio borbe protiv terorizma jer su oni prvi koji u tim slučajevima rješavaju dosta stvari te se na taj način štite ljudi. U nekim slučajevima, kada stavljaju pod kontrolu osumnjičene za krivična djela terorizma, psi se šalju i provjeravaju da li te osobe imaju kod sebe eksplozivne naprave."Imamo dobro osposobljenu i uigranu ekipu koja dugo radi na ovim poslovima. Zadajemo sebi ciljeve i kada ih dostignemo, analiziramo sve i postavljamo nove ciljeve. Imamo novo leglo pasa i mislim da će biti operativni početkom iduće godine", rekao je Čelik.Psi su često na terenu. Pružaju podršku u pretresima, pomažu u potragama, ali i savladavaju opasne kriminalce. Kada ih pas jednom ugrize, nema puštanja dok ne dobije naredbu. Ako je pak riječ o psu koji radi detekciju, njuškom će pokazati mjesto gdje se nalazi eksploziv ili narkotici i neće micati dok ne dobije naredbu svog vodiča. Nikada nisu pogriješili."Od početka sam radio na ispravan način korištenjem kliker-metode, odnosno metode bez prisile prema psima. Naši psi su presretni. Tokom rada oni mašu repom, isto je i kada napadaju i kada rade detekciju ili vježbe poslušnosti. U svim momentima njihove uši i rep su podignuti. Imali su obuke vani i uzeli smo najbolje metode od svake zemlje te ih prilagodili našem okruženju. Pokušavamo biti ukorak s najboljima u svijetu", rekao je Ramo Kadrić, vođa grupe vodiča službenih pasa u taktičkom timu Gama SPJ FUP-a.Svaki dan provodi s psima, bez obzira na to što je vođa tima, jer u poslu s psima su svi bitni. Kada dođe na posao, on i njegove kolege jutro posvete njezi službenih pasa, ali i čistoći prostorija u kojima psi borave. I zaista se vidi da je mnogo pažnje uloženo u higijenu ovih prostorija, ali i pasa. Potom imaju stalne vježbe poslušnosti, kondicione treninge, rade detekciju, upade i slično s timovima svih jedinica kako bi bili spremni za svaku situaciju. Nakon rada s psima, Kadrić i njegove kolege rade na sebi, odnosno treniraju i vježbaju za akcije."Pas sve radi za nagradu. Kada uradi nešto kako treba, nagrađujemo ga hranom ili lopticom. Gledamo da ih nagradimo onim za što je najviše zainteresovan. Kada završimo s poslom i dobije nagradu, igramo se i mazimo ga. Vrlo je bitno da se odmori i nahrani", rekao je Kadrić.Jedan od najzaslužnijih za to što SPJ FUP-a ima pse u svom timu je Željko Martić koji je prije 13 godina počeo obuku pasa. Uspostavili su saradnju s njemačkom specijalnom jedinicom i dobili su pse. Bitno je naglasiti da su jedina jedinica u regiji koja nikada nije dobila obučenog psa te su sami počeli uzgajati svoje pse."Sve su to problematični slučajevi koji su svoje instruktore u Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj ili Norveškoj slali u bolnice. Psi su pokazivali izvanredne rezultate, ali su otpisani kao 'nevodljivi' i sljedeći korak bi bilo uspavljivanje, ali su nam ih ponudili preko kontakata i mi smo ih uzeli i obučili. Jednog od pasa kojeg smo dobili iz Njemačke sam obučavao ovdje i nakon tri godine osvojili smo prvo mjesto na takmičenju specijalnih jedinica u Njemačkoj i u istom centru gdje je bio otpisan. Tada su se šalili kako će me ostaviti u šumi kako bi dobili psa nazad, jer su pogrešno procijenili", rekao je s ponosom Željko Martić, instruktor za obuku vodiča službenih pasa u SPJ FUP-a.Istakao je kako je najviše ponosan na to što su opovrgnuli mišljenje koje generalno u svijetu imaju ljudi kada je riječ o BiH."Pokazali smo da smo veoma dobri. I ranije smo bili na takmičenju specijalnih jedinica bez pasa i zauzeli smo drugo mjesto s austrijskim Kobrama. Ubacili smo naše dijelove u obuke i počeli obučavati druge", rekao je Martić.Sve treninge s psima prilagođavaju našim uvjetima tako da psi ne znaju kada je vježba, a kada stvarna akcija. Psi su motivirani da rade u bilo kojim vremenskim uvjetima pa i nakon višesatnih vožnji odmah iskaču iz kombija i spremni su za akciju jer znaju da ih očekuje nagrada.Koliko su psi obučeni u ovoj jedinici dobri govori podatak da se ni s jednog takmičenja nisu vratili, a da nisu osvojili neko od prva tri mjesta. Jedan od pasa na takmičenju za otkrivanje narkotika je osvojio uvjerljivo prvo mjesto u Evropi i s 249 bodova (od mogućih 290) ostavio drugoplasiranog iza sebe sa čak 17 bodova manje. Evropski specijalci su se tada našalili kazavši "Dođoše Bosanci, opališe nam šamarčinu i vratiše se kući".Da bi sve bilo kako treba, najvažniji je odnos vodič-pas i ljubav prema ovoj životinji, ali i poslu."Imati psa za partnera na terenu je neprocjenjivo, jer se u njega možete pouzdati sto posto. Da bi tako bilo posvećujemo posebnu pažnju odnosu vodiča i psa. Novi vodič ne može raditi nikakvu obuku dok ne uspostavi vrhunski kontakt s psom jer samo u tom slučaju pas će dati život za svog vodiča", rekao je Martić.