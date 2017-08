Prva grupa bh. hodočasnika krenula iz Medine prema Mekki

Foto: Hadziumra.ba

Za Mekku je jutros u osam sati krenulo 540 bh. hodočasnika sa 12 autobusa, a planirani dolazak je oko ikindije namaza, oko 17 sati.

Za Mekku je jutros u osam sati krenulo 540 bh. hodočasnika sa 12 autobusa, a planirani dolazak je oko ikindije namaza, oko 17 sati.

"Naše hadžije se dobro osjećaju. Jutros smo krenuli za Mekku i vlada pozitivna atmosfera", kazao je direktor Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH Nezim ef. Halilović u izjavi za Fenu, te izrazio nadu da će tako ostati do kraja.



Hodočasnici su obukli ihrame i na Mikatu Zu-l-hulejfa nijetili obavljanje umre, te nastavili put Mekke.



Po dolasku u Mekku bit će smješteni u hotele Ibis Styles i Menasiku-l Adl, gdje će odmoriti a onda pristupiti obavljanju umre koja podrazumijeva tavaf oko K'abe, saj između Safe i Merve, te rezanje kose.



Halilović kaže da oni koji su trenutno bolesni umru će obaviti sutra.



Druga grupa hodočasnika će iz Medine za Mekku, njih 450, krenuti u petak, nakon džume namaza, treća grupa će krenuti u subotu u 11 sati , a četvrta grupa, deveti i deseti avion će krenuti u nedjelju u 11 sati.



Tako da će u nedjelju svi hodočasnici iz Bosne i Hercegovini biti u Mekki.



Vođa ljekarskog tima Adem Zalihić, specijalista urgentne medicine, za Fenu je potvrdio da je zdravstveni bilten hodočasnika zadovoljavajući.



Naveo je da su tokom šest do sedam dana boravka u Medini imali više od 400 intervencija u ambulanti. To je uobičajena patologija, dijareje, povraćanja, kašalj, povišena temperatura, viroze, kao i pogoršanja već postojećih bolesti.



"Uspjeli smo sve sanirati tako da niko od hodočasnika iz BiH nije upućen u bolnici", kazao je Zalihić.



Ljekari će stacionar otvoriti u hotelu Ibis Styles, kako bi bili bliži hodočasnicima.