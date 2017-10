Dan nakon pacijenata u drugim dijelovima Federacije BiH, bolesnici pogođeni neusvajanjem izmjena Zakona o transplantaciji organa/tkiva izašli su na proteste i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osim tih zahtjeva, pacijenti u Mostaru ističu i loše stanje same Klinike za hemodijalizu, neuslovnost zgrade i dotrajalost opreme.

Dan nakon pacijenata u drugim dijelovima Federacije BiH, bolesnici pogođeni neusvajanjem izmjena Zakona o transplantaciji organa/tkiva izašli su na proteste i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osim tih zahtjeva, pacijenti u Mostaru ističu i loše stanje same Klinike za hemodijalizu, neuslovnost zgrade i dotrajalost opreme.

Predsjednik udruženja hroničnih bubrežnih bolesnika HNK Blago Vidačković kazao je u uvodu da su glavni razlozi protesta neuvažavanje potreba bolesnika koji za transplatacije moraju ići izvan naše zemlje.



"Za nas drugog života nema nego ove zakonske izmjene, evo danas su se ljudi isključili, neće na dijalize, tako je jučer bilo u Sarajevu, Tuzli i Zenici. Tražimo i bolje uslove za naše lječenje ovdje, pogledajte baraku iza nas. Svaki aparat je u pogonu, a ne valja nijedan, svakom je po petnaest godina. Ljudi su se danas isključili s dijalize, a ako zahtjevi ne budu usvojeni, isključit će se potpuno, neće ići nikako", kazao je Vidačković koji već 28 godina ide na dijalizu.



Među okupljenim bolesnicima bilo je i onih koji po 35 godina idu na hemodijalizu, ali i onih koji su već vršili transplatacije bubrega radeći taj složeni zahvat u Pakistanu.



Anel Kevelj sedmu godinu dolazi na dijalizu i kaže da je svaki put sve teže.



"Poslije dijalize iscrpljenost organizma je takva da čovjek dolazi u bezizlaznu situaciju, a kad vidimo kakav je status pacijenata s ovim oboljenjem u susjednoj Hrvatskoj ili drugim zemljama, nama dođe da dignemo ruku na sebe. Svake godine se priča da će se potpisati Eurotransplant, a ništa, ljudi gube nadu. Mi se borimo da sutra i drugi imaju bolje uslove, a ne kao što je to danas. Ja ne znam da ima igdje gorih uslova", kazao je ogorčeno Kevelj.



Radica Šunjić na dijalizu dolazi već tri godine, ali danas nije otišla na kliniku, već se pridružila protestima.



"Ja dobro podnosim tok dijalize, ali su uslovi ovdje jako loši. Dijalizatori su jako stari i ne odgovaraju potrebama pacijenata danas. Nadležni bi se morali pobrinuti da olakšaju život dijaliziranim pacijentima", kazala je Radica Šunjić.



Marin Turudić iz Čitluka ima 23 godine i najmlađi je među jutros okupljenim pacijentima.



"Već šest godina idem na dijalizu i meni nema ko donirati bubreg, otac mi je umro, a majka ne može. Jedini način da dobijem bubreg i za nastavak života mi je ulazak naše zemlje u Eurotransplant. Ljekari i ostalo medicinsko osoblje su dobri, ali uslovi u kojima se liječimo su katastrofalni, zgrada je leglo glodara. Ovdje nema života, posebno kad se posljednjih tridesetak godina uvijek priča ista priča", izjavio je okupljenima Marin Turudić.



O uslovima u kojima se liječe bubrežni bolesnici u Mostaru i ranijih godina je bilo dosta govora. Prostori u kojima prosječan pacijent provede svaki drugi dan po nekoliko sati su stari i dotrajali, a kad uz sve to dodate i zakonske prepreke za njihovo uspješno liječenje, problem postaje još mnogo veći.



Protesti na ulaznoj kapiji u KBC Mostar trajat će danas do deset sati.