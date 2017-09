Propali pregovori o zajedničkoj probosanskoj platformi u RS-u, većina nije željela sa SDA

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon dva mjeseca konsultacija predstavnika pokreta "Odgovor" te 23 sastanka sa nizom političkih dužnosnika i lidera, Ćamil Duraković je danas izjavio da je dužan informisati javnost da je velika većina političkih stranaka odbacila ideju zajedničkog nastupa u entitetu Republika Srpska na izborima 2018. godine.

Nakon dva mjeseca konsultacija predstavnika pokreta "Odgovor" te 23 sastanka sa nizom političkih dužnosnika i lidera, Ćamil Duraković je danas izjavio da je dužan informisati javnost da je velika većina političkih stranaka odbacila ideju zajedničkog nastupa u entitetu Republika Srpska na izborima 2018. godine.

"Za sastanak u Srebrenici smo imali potvrđene predstavnike SDA, BPS-a, Stranke za BiH, te izraženu spremnost za razgovor kod DF-a, GS-a, SBB-a, NS-a i SDP-a, ali je bilo nekoliko otkazivanja, izlazilo se sa različitim zahtjevima u vezi sa okolnostima sastanka i predstavljanja istog javnosti. Nekoliko stranaka je u startu odbacilo ideju učešća u razgovorima sa SDA, neke su pod pritiskom također odbile prisustvo nešto kasnije", kazao je Duraković.



"Ja sam progutao ponos, išao od predsjednika do predsjednika stranaka, neki su me primili, a neki ne, ne tražeći ništa za sebe, već samo njihovu spremnost da sjednemo za jedan sto, radi Bosne i Hercegovine i naše ideje o borbi za ravnopravnost svih građana na svakom njenom pedlju", dodao je Duraković.



Duraković je poručio da žali što je ideja zajedničke probosanske platforme dočekana sa podsmijehom.



"Hvala svim onim liderima koji su dali svoj doprinos u nastojanju da se uopšte razgovara na ovu temu. Posebno tu cijenim zalaganje Emira Suljagića, Edina Ramića, Ibrahima Hadžibajrića, Adila Osmanovića, Admira Čavke, Željka Komšića, Nermina Nikšića, Predraga Kojovića, Amera Jerlagića, Sefera Halilovića. Nažalost, previše je razilaženja unutar organizacija i nespremnosti da se javno učini hrabar potez, pa iskreni i pošteni pojedinci nisu dovoljni. Sada nažalost idemo u političko fragmentiranje koje nas vodi u još gore stanje, a možda i politički nestanak na prostoru RS-a. Ono je definitivno orkestrirano od centara moći u Sarajevu kojima je važniji politički imidž u Federaciji nego naša djeca od Prijedora do Bratunca i Srebrenice. Odgovor nastavlja svoj rad, nećemo kleknuti i nećemo se priklanjati", zaključio je Duraković.



Nakon dodatnih konsultacija sa predstavnicima pozvanih stranaka, sastanak u Srebrenici za 28. septembar je otkazan.