U sportskoj dvorani koja se nalazi u sklopu univerzitetskog kampusa Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru promovirana je nova generacija diplomanata i magistranata. Značaj ove jubilarne generacije je utoliko veći jer univerzitet proslavlja 40 godina postojanja.

Najvažnija hercegovačka visokoškolska institucija promovirala je novu generaciju svojih diplomanata i magistranata, jubilarni četrdeseti put. U slavljeničkom tonu naglasio je to i rektor univerziteta prof. dr. Sead Pašić kazavši: "Nadamo se da ste u proteklom periodu u našem okruženju stekli znanja, ali i ljudske vrijednosti, kao i poznanstva koja će vas usmjeriti u daljem životu. Iskreno vam želim brzo zaposlenje u struci, ali ako želite i nastaviti dalje obrazovanje, da to bude na našoj instituciji".



Univerzitet je ovom prilikom promovirao 630 svojih studenata, prvog i drugog ciklusa. Njih 488 završili su prvi stepen, a ostali su diplomanti drugog stepena tzv. master studija. Jedanaest studenata postali su magistri nauka po starom sistemu.



"Značaj ove manifestacije je poseban jer obilježavamo vrijednu obljetnicu, ali i pokazujemo snagu i jedinistvo ove institucije koja je od nemjerljivog značaja za grad Mostar, ali i Hercegovinu", zaključio je rektor Pašić.



Merima Šetka, studentica s diplomom u ruci, rekla nam je da iskreno i nema pretjerane nade da će brzo naći posao.



"Opet, vjerujem da naše znanje i diploma vrijede na tržištu rada, bez obzira kako ne mislim ići iz Bosne i Hercegovine, svoj život vidim samo ovdje. Dat ću šansu životu u Bosni i Hercegovini, tek kad to probam, postoji šansa da odem vani".



Ima i onih studenata koji su između posljednjeg položenog ispita i dodjele diploma već krenuli da rade u struci. Takvi daju nadu i drugima.



Jasmin Morić diplomirao je pravo i već je pripravnik u Sudu BiH:



"Nije istina da znanje i diploma ništa ne znače kod nas. Ja sam svjedok da je dosta drugačije. Trudom i radom sve se može ostvariti, samo treba vjerovati u napredak".



Amela Hadžić ostala je profesorica biologije i kaže da joj taj posao ostavlja dosta prostora.



"Nastojat ću naći posao u nastavi, ali ako to i ne bude uspješno, bavit u se ekologijom ili proizvodnjom ljekovitog bilja. Uopšte ne misli da treba paničariti, vrijeme koje je pred nama treba iskoristit za dalje učenje i sazrijevanje. Sigurno je samo da ne razmišljam o odlasku iz naše zemlje", kazala je Hadžić.



Zanimljivo je bilo i čuti one studente koji su na pragu diplome. Student četvrte godine Amar Mašetić, koji je radio na organizaciji ovog događaja s dosta emocija je gledao svoje starije kolege.



"Mene ovo čeka naredne godine i mislim da je ovo zaista jedinstven dan u životu. Čestitam svim kolegama koji danas odlaze u neki novi život", kazao je Amar.