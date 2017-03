Promijenjena lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u općini Novo Sarajevo

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Jedna od lokacija za izdavanje ličnih dokumenata za područje Novog Sarajeva će biti promijenjena. Od 13. marta 2017. godine izdavanje ličnih dokumenata će se iz ulice Behdžeta Mutevelića do broja 2c preseliti u prostorije Druge PU - PS Novo Sarajevo, u ulici Zmaja od Bosne br. 15.

Jedna od lokacija za izdavanje ličnih dokumenata za područje Novog Sarajeva će biti promijenjena. Od 13. marta 2017. godine izdavanje ličnih dokumenata će se iz ulice Behdžeta Mutevelića do broja 2c preseliti u prostorije Druge PU - PS Novo Sarajevo, u ulici Zmaja od Bosne br. 15.

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS saopćilo je da će od 13. marta 2017. godine doći do promjene adrese jedne od lokacija za izdavanje ličnih dokumenata za područje općine Novo Sarajevo.



"Lokacija za prijem zahtjeva za izdavanje lične karte, prebivališta/boravišta, određivanje i promjena JMB i izdavanje vozačke dozvole, iz ul. Behdžeta Mutevelića do broja 2c, biti ugašena i preseljena u prostorije Druge PU – PS Novo Sarajevo, u ulici Zmaja od Bosne broj 15, Novo Sarajevo. Također, obavještavamo građane da će lokacija za izdavanje ličnih dokumenata Novo Sarajevo, dana 10.03.2017. godine raditi skraćeno radno vrijeme od 8 do 14 sati", stoji u saopćenju iz MUP-a KS.