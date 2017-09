Danas je u Sarajevu organiziran skup Privredne Komore FBIH pod nazivom "Mitovi i istine o usvojenom nacrtu Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina". Na ovom događaju organizatori planiraju da razbijaju “mitove” uz aktivno učešće duhanske industrije i objavljivanje rezultata istraživanja koje je kompanija KPMG provela među ugostiteljima u BiH. Iz Udruženja PROI smatraju da je riječ o manipulaciji.

Danas je u Sarajevu organiziran skup Privredne Komore FBIH pod nazivom "Mitovi i istine o usvojenom nacrtu Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina". Na ovom događaju organizatori planiraju da razbijaju “mitove” uz aktivno učešće duhanske industrije i objavljivanje rezultata istraživanja koje je kompanija KPMG provela među ugostiteljima u BiH. Iz Udruženja PROI smatraju da je riječ o manipulaciji.