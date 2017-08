Pročitajte koje ulice će biti zatvorene za saobraćaj za vrijeme SFF-a

Foto: Klix.ba

Program 23. Sarajevo Film Festival održavat će se na brojnim lokacijama u gradu, zbog čega će doći do izmjene režima saobraćaja.

Kako je najavljeno iz BIHAMK-a, tokom trajanja SFF-a, od 11. do 18. augusta u vremenu od 17 sati do ponoći za saobraćaj će biti zatvorene ulice Zelenih beretki (od raskrsnice sa ulicom Ćumurija do raskrsnice sa ulicom Gimnazijska), Branilaca Sarajeva (od raskrsnice sa ulicom Gimnazijska do raskrsnice sa ulicom Kulovića) i Ćemaluša (od raskrsnice sa ulicom Mula Mustafe Bašeskije do raskrsnice sa ulicom Branilaca Sarajeva).



Osim toga, u povodu gala dočeka gostiju festivala, večeras će od 18 do 2:30 sati za saobraćaj biti zatvorena desna saobraćajna traka u ulici Zmaja od Bosne, smjer Baščaršija - Ilidža i to na dijelu od spoja sa ulicom Franca Lehara do skretanja prema hotelu Holiday, u kojem će večernji prijem biti održan.