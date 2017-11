Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite rade na pronalasku i uklanjanju više artiljerijskih granata pronađenih na području općine Hadžići.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite rade na pronalasku i uklanjanju više artiljerijskih granata pronađenih na području općine Hadžići.

Glasnogovornica FUCZ Majda Kovač kazala je Feni da su do sada, u roku od pola sata, pronašli i izvukli sedam artiljerijskih granata, a još tri su otkrivene. Po njenim riječima, radi se o artiljerijskim granatama 105 i 155 mm.



Kovač kaže da je Operativni centar Civilne zaštite Općine Hadžići zaprimio informaciju od izvođača radova o pronalasku neeksplodiranog ubojnog sredstva.



"Kada su prijavili Federalnoj upravi civilne zaštite, deminerski tim za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, takozvani TUM tim (Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava) izašao je na teren i ustanovio da se ne radi o jednoj granati nego o više njih. Oni su očistili oko te granate i do sada, u roku od pola sata, našli i izvukli sedam artiljerijskih granata, a još tri su otkrivene", istaknula je Kovač.



Po njenim riječima, radi se o artiljerijskim granatama 105 i 155 mm koje su naoružane, znači pune i veoma opasne, jer se nalaze u naseljenom mjestu, u selu Japalaci u naselju Tarčin na području općine Hadžići.



Pripadnici FUCZ će nastaviti akciju čišćenja terena, jer se sumnja da postoji još artiljerijskih granata.



"To je bila teritorija koja je tokom proteklog rata bila pod kontrolom Vojske RS. U skladu sa standardnim operativnim procedurama, sredstva koja se nađu će biti izmještena, uklonjena i uništena na za to predviđenom mjestu", kazala je Kovač.