Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH će se na sutrašnjoj, 19. redovnoj sjednici, razmatrati prijedloge zakona koji status grada dodjeljuju općinama Cazin, Livno i Goražde. Neophodni uvjeti za dobijanje statusa grada nalažu da općina ima 30.000 stanovnika, a prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine Općina Goražde ima blizu 21.000 stanovnika.

Vlada FBiH je 23. februara 2017. godine u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge ova tri zakona, a već sutra će se naći pred poslanicima Federalnog parlamenta. Iako postojeća zakonska regulativa u Federaciji BiH navodi da grad ima najmanje 30.000 stanovnika, u čijem gradskom centru kao zaokruženom urbanom području živi najmanje 10.000 stanovnika, samo Cazin i Livno ispunjavaju te uvjete. Čak i u dostavljenom Prijedlogu Zakona o Gradu Goraždu se to navodi.Načelnik Općine Goražde Muhamed Ramović kazao je za Klix.ba da je prije četiri godine pokrenuta procedura za dobijanje statusa grada, te da će Goražde uskoro i zvanično nositi naziv Grad Goražde."Aktivnosti smo započeli zajedno s općinama Bihać, Široki Brijeg, Tuzla i Zenica. Ove četiri općine su već dobile status grada. Međutim, mi smo kasnili s odlukom Općinskog vijeća, pa smo ponovo organizovali javne rasprave. Građani su to podržali kroz savjete mjesnih zajednica i Općinsko vijeće. Jednoglasnom odlukom Općinskog vijeća usvojena je Odluka o pokretanju procedure za dobijanje statusa grada. Bilo je tu nekih tehničkih problema zbog kojih je ova procedura potrajala, zavisilo je i od samih sjednica Parlamenta, tako da je to sve utjecalo na sporost procedure", kazao je načelnik Ramović.Dodaje da Goražde ispunjava uslove iz Zakona o principima lokalne samouprave, ali i da status grada zaslužuju i po svom privrednom i kulturnom napretku u urbanističkom, ali i u svakom drugom smislu."Iako i mi, uostalom kao i svaka lokalna zajednica na svijetu, imamo svoje probleme, ono što je sigurno jeste da smo mi proaktivni i da je svaka naša aktivnost okrunjena vrhunskim rezultatima. Status grada za nas znači mnogo imajući u vidu našu prošlost, krvavu, ali i herojsku historiju te napredak koji smo ostvarili", ističe Ramović, dodavši da u Goraždu očekuju podršku svih predstavnika zakonodavne vlasti na predstojećim sjednicama i nadaju se pozitivnom ishodu ovog dugotrajnog i za njih neizmjerno značajnog procesa.Poslanik u Federalnom parlamentu Esad Bašagić (SDA) iz Cazina kazao je kako vjeruje da će te odluke biti donesene iz više razloga te da vjeruje da sve tri općine to zaslužuju."Ja se nadam da će konačno biti donesena odluka. Jedan je zato što je Cazin zaista urbano središte koje zaslužuje da bude grad. Druga stvar je historijski kontekst, gdje je Cazin zaista opjevan kao grad. Mislim da Cazin zaista zavrjeđuje da bude grad i mislim da će za to dobiti jednoglasnu podršku sutra u Federalnom parlamentu i da će zaista dobiti status grada", kazao je Bašagić.Dodao je da nema nijednog razloga da općine Cazin, Livno i Goražde, pored ostalih gradova u Federaciji BiH, ne dobiju status grada."Ostavljena je mogućnost da su one sredine koje su urbanizirane, koje imaju kulturno-historijske i druge vrijednosti, ne moraju striktno imati određeni broj stanovnika. Mislim da kolege ne bi trebale biti opredjeljenje u tom pravcu da zbog toga eliminiraju da Goražde dobije status grada. Posebno nakon svega što se dešavalo u ratu, ali i nakon svih ekonomskih uspjeha poslije rata. To opredjeljuje da najistočnija općina u Federaiji BiH postane grad", istakao je Bašagić za Klix.ba.Uprkos neispunjavanju uslova o ukupnom broju od 30.000 stanovnika, u nastavku jednog od tri predložena zakona se navodi da Općina Goražde ispunjava neophodne uslove za proglašenje gradom, kao i da u zaokruženom urbanom području živi najmanje 10.000 stanovnika. Prema zakonu, izuzeci su općine koje su sjedište kantona.Prema prijedlozima zakona, teritorije gradova Goražde, Cazin i Livno čine sva naseljena mjesta koja se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru svake od ovih općina na dan stupanja zakona na snagu. Nova tri grada su jedinice lokalne samouprave i imaju svojstvo pravne osobe, a njihovi samoupravni organi su gradska vijeća i gradonačelnici.Vijećnici općinskih vijeća i načelnici Goražda, Cazina i Livna, stupanjem na snagu ovih zakona, nastavili bi raditi kao vijećnici gradskih vijeća i gradonačelnici. Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, nastavili bi rad kao gradski organi i službe, a to se odnosi i na javna poduzeća i ustanove čiji su osnivači ove tri općine.Statusi gradova za Goražde, Cazin i Livno omogućili bi, uz ostalo, olakšan pristup evropskim razvojnim fondovima.Bosna i Hercegovina ima dvanaest službenih gradova, a među njima su Sarajevo, Banjaluka, Mostar, Istočno Sarajevo, Prijedor, Bijeljina, Trebinje, Doboj, Široki Brijeg, Zenica, Tuzla i Bihać.Podsjećamo, status grada su 2014. godine dobili Bihać, Tuzla, Zenica i Široki Brijeg.