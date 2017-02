Pretresi u Tuzli i Gračanici: Uhapšene dvije osobe i zaplijenjeno 7 kg droge

Postupajući po naredbama općinskih sudova u Tuzli i Gračanici, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUPTK) jučer su izvršili pretrese objekata na području Tuzle i Gračanice. Prilikom pretresa dvije osobe su uhapšene, a oduzeto je i sedam kilograma droge marihuana.

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Postupajući po naredbama općinskih sudova u Tuzli i Gračanici, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUPTK) jučer su izvršili pretrese objekata na području Tuzle i Gračanice. Prilikom pretresa dvije osobe su uhapšene, a oduzeto je i sedam kilograma droge marihuana.

Službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su u posljednjih nekoliko mjeseci kontinuiranim radom na terenu došli do podataka da osobe C. Z. iz Tuzle i V. D. iz mjesta Dobrovci kod Gračanice vrše nedozvoljen promet opojnih droga.



Posljednja operativa saznanja su ukazivala na to da su osumnjičene osobe nabavile veće količine droge radi prodaje.



U saradnji s postupajućim tužiocem Tužilaštva TK pribavljena je saglasnost te je od općinskih sudova u Gračanici i Tuzli pribavljena i naredba za pretres stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni.



"Službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u saradnji s Jedinicom za podršku MUP-a TK i službenicima policijskih stanica Gračanica, Lukavac i Tuzla su izvršili pretres stana i drugih prostorija navednih osoba. Tom prilikom je kod V. D. pronađeno blizu sedam kilograma opojne droge marihuana, pištolj sa dva spremnika za municiju, 22 komada municije, digitalna vaga i drugi predmeti koji se tiču navedenog krivičnog djela", kazao je načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-a TK Nermin Alispahić.



Prilikom pretresa kod C. Z. je pronađeno blizu 200 grama opojne droge marihuana, mobilni telefon, samostrel i drugi predmeti koji se tiču krivičnog djela.



C. Z. i V. D. su lišeni slobode te će danas uz izvještaj o počinjenju krivčnog djela biti predati u nadležnost Tužilaštva TK.



Alispahić ističe i da su osumnjičeni radili pojedinačno, ali da postoji određena veza među njima.



Dodaje i da je C. Z. odranije poznat policijskim službenicima MUP-a TK.



Minimalna vrijednost zaplijenjene droge iznosi 35.000 KM.