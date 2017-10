Preminuo bivši član Kolegija Doma naroda PSBiH Mustafa Pamuk

Sinoć je u Sarajevu, nakon teške bolesti, preminuo Mustafa Pamuk, dugogodišnji istaknuti privrednik i društveno-politički radnik.

Mustafa Pamuk rođen je 1.2.1937. god. u Brdima, općina Trnovo. Gimnaziju je završio u Mostaru a diplomirao 1961. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.



Od 1961. do 1964. godine radio je u "Famosu" na komercijalnim poslovima u oblasti proizvodnje motora. Od 1965. do 1974. bio je direktor sektora u "Feroelektru" gdje je radio na poslovima vanjske trgovine. Od 1974. do 1986. bio je direktor međunarodnog prometa u "ŽTO" Sarajevo a u periodu 1981. do 1985. predsjednik Upravnog odbora Željeznica BiH i potpredsjednik Upravnog odbora Željeznica Jugoslavije. Od 1986. do1991. direktor je razvoja novih programa na nivou sistema "UNIS" Sarajevo.



Od 1990. do 1991. godine Mustafa Pamuk je poslanik u Skupštini SFRJ u Beogradu. Od 1992. do 1993. godine bio je predsjednik Izvršnog odbora Grada Sarajeva a od 1993. do 1996. godine predsjednik Okruga Sarajevo.



Od 1996. do 2001. godine bio je profesionalni poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH. Od 25.1.2001. do 31.12.2002. gospodin Pamuk bio je guverner Kantona Sarajevo.

U Parlamentarnu skupštinu BiH Mustafa Pamuk vraća se u mandatu 2002. - 2006, gdje kao delegat u Domu naroda obavlja dužnost predsjedavajućeg Doma i člana Kolegija Doma narooda.



Od 1990. do 1995. godine Mustafa Pamuk je član Stranke demokratske akcije i član njenog Glavnog odbora a od 1996. je član Stranke za BiH kao jedan od osnivača, predsjednik Izvršnog odbora, te od 2001. član Predsjedništva Stranke za BiH.

Komemorativna sjednica u povodu smrti Mustafe Pamuka bit će održana u utorak 24.10.2017 godine u 14:00 sati u Velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Trg BiH 1, I sprat).