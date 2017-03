Bura vezana za Univerzitet u Tuzli (UNTZ) se ne smiruje. Nakon što je rektor ove viskoškolske ustanove Samir Nurić iznio svoj stav o fizičkom obračunu univerzitetskih profesora na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, ali i tvrdnje da je već nekoliko mjeseci izložen pritiscima od vladajućih struktura u Tuzlanskom kantonu (TK), premijer Bego Gutić danas je sazvao vanrednu konferenciju za medije kako bi demantirao navode.

Bura vezana za Univerzitet u Tuzli (UNTZ) se ne smiruje. Nakon što je rektor ove viskoškolske ustanove Samir Nurić iznio svoj stav o fizičkom obračunu univerzitetskih profesora na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, ali i tvrdnje da je već nekoliko mjeseci izložen pritiscima od vladajućih struktura u Tuzlanskom kantonu (TK), premijer Bego Gutić danas je sazvao vanrednu konferenciju za medije kako bi demantirao navode.

Premijer Gutić oštro je odbacio jučerašnje tvrdnje rektora Nurića o pritiscima vladajućih struktura u TK na njegov rad, naglasivši da je za šest mjeseci koliko se nalazi na poziciji rektora Univerzitet u Tuzli privatizirao i srozao na niske grane.



Osvrnuvši se i osudivši nedjeljni fizički obračun između univerzitetskih profesora Bahrije Šarića i Denijala Sprečića, Gutić je kazao da nije prisustvovao ovom incidentu te je pozvao nadležne organe da utvrde pravu istinu i poduzmu odgovarajuće mjere.



Inače, pored incidenta posebnu pažnju u javnosti plijeni i spomenuti sastanak za vrijeme kojeg se, tvrdi Gutić, razgovaralo o aktuelnoj problematici na Univerzitetu.



Podsjetio je da je ovom sastanku prethodio sastanak sa rektorom i predsjednikom Upravog odbora Univerziteta, a koji je održan dva dana ranije.



Tada su, pojašnjava, bila otvorena pitanja izbora članova Senata Univerziteta u Tuzli te da je tom prilikom skrenuo pažnu rektoru u smislu da se moraju poštivati zakonske odredbe, odnosno Zakon o Visokom obrazovanju TK koji je jasno i nedvosmisleno kazao da dekani mogu biti članovi Senata.



Rektor je, tvrdi Gutić, odbio takvo razmišljanje, te se tragom toga morala tražiti intervencija Uprave za inspekcijske poslove TK koja je izlaskom na teren utvrdila da je rektor sa svojom preporukom prekršio spomenuti zakon.



"Niti ja, niti bilo ko iz Vlade TK nije vršio pritisak na rektora Nurića. U jednom trenutku prilikom sastanka se otvorilo pitanje prorektorice Snježane Marić. Moje mišljenje koje iznosim u javnost je da prorektorica Marić bude na funkciji za međuuniverzitetsku saradnju, jer smatram da po Ustavu TK 20.000 Hrvata ima pravo na to", pojasnio je Gutić.



Dodao je i da je u prethodnom period dobio više pritužbi na rad rektora i Upravnog odbora Univerziteta.



"Od generalnog sekretara Univerziteta Jasne Berbić 14. januara ove godine dobio sam žalbu u kojoj se žalila na mobing od rektora, ali i na to da je rektor zaobilazi u svim zakonskim procedurama koje ona mora voditi kao generalni sekretar. Na takav dopis nisam reagovao, ali kada se pojavio i drugi dopis te dopis profesora Izudina Hasanovića u kojem je on obavijestio ministra i Vladu TK da je od rektora Nurića i prorektora Bahrudina Šarića vršen pritisak da se za članove Senata sa Pravnog fakulteta u Tuzli izaberu ciljano profesor Zlatan Begić i profesorica Jasmina Alihodžić održao sam sastanak", nastavio je premijer TK.



Gutić je potcrtao da se politika ne smije miješati u rad Univerziteta te je u tom smislu pozvao rektora da iz ove visokoškolske ustanove ukloni političke "junoše" poput Zlatana Begića i Edina Delića, koji su, naveo je, nezakonito preuzeli upravljanje ovom visokoškolskom ustanovom, kao i samim rektorom.



"Dolaskom rektora Nurića Univerzitet u Tuzli se privatizirao. Pa ćete tako naći da je odmah nakon što je stupio na mjesto rektora angažovana kćerka prorektora Bahrudina Šarića, Broza Šarić, koja trenutno živi u Beču i jednom mjesečno ona je gostujući profesor na Farmaceutskom fakultetu, a troškove njenog dolaska, odlaska i predavanja snosi Univerzitet. Supruga Zlatan Begića je zaposlena kao spoljni saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu. Sestra Edina Delića je zaposlena kao laborant na Rudarskom fakultetu. Ovo su sve razlozi zbog čega rektor i atuelni menadžment ne dozvoljavaju da se univerzitet otvori i pruži prilika mladim kadrovima", smatra Gutić.



Nakon Gutićevog izlaganja, profesorica Begić vidno uznemirena je odgovorila prvom čovjeku TK, traživši od njega da joj se javno izvini, a o čemu smo već pisali.