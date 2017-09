Premijer KS prošle godine obećao kraj redukcija vode 2017, pa obećanje odgodio za kraj 2018.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Gorući problem za građane Sarajeva je neuredno vodosnadbijevanje. Cjelonoćne redukcije, koje su do nedavno bile od ponoći pa do šest sati ujutro, sada su pomjerene od 22 sata do 6 ujutro. Nisu rijetke ni dnevne redukcije te sve to izaziva ogromno negodovanje kod građana koji plaćaju, a nemaju vodu. Čini se da ni vlast više nevjeruje u svoja obećanja o redovnom vodosnabdjevanju pa olako pomjeraju za naredne godine.

