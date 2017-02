Pregovori u NSRS: SNSD za napuštanje institucija BiH, Savez za promjene protiv

Foto: NSRS

Kako nezvanično saznajemo tokom pregovora o načinu pozicioniranja političara iz RS-a nakon pokretanje revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije, Savez za promjene zalaže se za ostanak u institucijama BiH, dok je SNSD protiv.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kazao je da misli kako je najvažnije da se danas iskaže puno jedinstvo.



"Bitno je da tu odluku donesemo hladne glave i s puno mudrosti i da ona bude takva da se stvari vrate u institucije te da se zaustavi vaninstitucionalno djelovanje ma od koga ono dolazilo. Takvo ponašanje sada iskazuje gospodin Izetbegović koji je i glavni krivac za krizu koja je nastala", rekao je Borenović.



Dodao je da nisu mogli ni zamisliti da će danas iz Narodne skupštine RS-a pozivati Bakira Izetbegovića da poštuje institucije Bosne i Hercegovine i da će, prema njegovim riječima, ljudi iz RS-a biti najjača odbrana tih institucija, Dejtona i Ustava BiH.



Zastupnik Koalicije Domovina Mihnet Okić rekao je da je politika u ovom bh. entitetu i na ovaj način dovedena do besmislenosti, a ovakvim raspravama se i u NSRS negira genocid i vrijeđaju žrtve genocida u BiH.



"Zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde koji je podnio Sakib Softić je legalan i legitiman i to niko ne može osporiti. Za nas iz koalicije Domovina, ovo nije političko nego pravno pitanja koje se nije ni trebalo naći na dnevnom redu Narodne skupštine", rekao je Okić.



Podsjetio je člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da ni on ne bi bio na poziciji na kojoj je da nije bilo glasova Bošnjaka i Hrvata iz ovog entiteta.



"Ovo je dobar razlog zbog koga više ni bi trebalo dozvoliti da član Predsjedništva BiH iz ovog entiteta može biti samo predstavnik srpskog naroda i smatram da će se ići u traženje drugačijeg rješenja", rekao je Okić koji je podsjetio i na slučaj Pilav pred sudom u Strazburu.



On je rekao i da je za očekivati da se odluke koje danas budu donesene nađu pred Vijećem naroda RS-a gdje bi mogle biti osporene.



Zastupnik NDP-a Krsto Jandrić kazao je da će se sudeći prema uvodnom izlaganju, ići na to da se srpski predstavnici pozovu da prekinu rad u institucijama Bosne i Hercegovine.



"S tim bi se išlo dok se na dnevni red ne stave vrlo bitna, ključna pitanja za funkionisanja BiH, poštovanja statusa Republike Srpske unutar BiH. Očekujem da ćemo danas o ovom pitanju svi imati jedinstven stav, kada je riječ o zastupnicima stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj", rekao je Jandrić.