Predsjednik Komisije za sigurnost KS odbio policiji predati izvještaj o slučaju Dženan Memić

Pripadnici MUP-a KS večeras su po nalogu Tužilaštva KS od predsjednika Komisije za sigurnost KS Elvedina Okerića pokušali izuzeti izvještaj o slučaju Dženan Memić. Izvještaj koji je sačinilo ad hoc tijelo Komisije, a u kojem su utvrđeni određeni propusti u slučaju, trebao bi biti prezentovan na sutrašnjoj sjednici Skupštine KS. Okerić je odbio policiji dati izvještaj bez naredbe Kantonalnog suda u Sarajevu.

"Budući da Tužilaštvo KS od maja prošle godine ima predmet u kojem se utvrđuje da li ima elemenata krivične odgovornosti, nakon što je sačinjen izvještaj i dostavljen Komisiji za sigurnost odmah samo uputili zahtjev da se izvještaj dostavi Tužilaštvu. Taj izvještaj nam je potreban zbog predmeta na kojem radimo i pokušavamo ga dobiti od srijede. Predsjednik Komisije Elvedin Okerić nije postupio po zahtjevu, a izvještaj je odbio dati i predsjedavajućoj Skupštine KS Ani Babić. Koristeći se svojim ovlastima Tužilaštvo KS je naložilo MUP-u da izuzme izvještaj, ali kad je policija pronašla Elvedina Okerića, on je ponovo odbio dati izvještaj bez naredbe Suda", kazala je za Klix.ba Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva KS.Na sjednici Komisije za sigurnost Skupštine KS koja je održana 24. januara ad hoc tijelo koje je formirano za slučaj Dženana Memića podnijelo je izvještaj o nizu propusta . Izvještaj bi trebao biti prezentiran na sjednici Skupštine KS jer je ona nadležna za poduzimanje konkretnih koraka."Ne znam ko je izdao nalog niti koji je zakonski osnov imajući u vidu da je izvještaj ad hoc tijela dobila samo Komisija. Saznao sam da je to 18. tačka dnevnog reda i to mi je mirisalo na odgodu. To je trebala biti prva tačka s obzirom na važnost slučaja. Čuo sam i da će zastupnici dobiti neke skraćene materijale uoči početka sjednice, a izvještaj ima 90 stranica. Sve što je govorio Dženanov otac Muriz Memić je potvrđeno. Nemam informacije kome je u interesu da ovo blokira. Predsjednik Komsije od petka doživljava neprijatnosti. Očigledno je da smo dirnuli u osinje gnijezdo", kazao je za Klix.ba Ifet Feraget, advokat porodice Memić.