Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici razmatrat će prijedlog kojim se traži izuzimanje nabavke pasoša i ličnih dokumenata iz Zakona o javnim nabavkama BiH. Opozicija strahuje da vlast na taj način pokušava zakonski osigurati pogodovanje određenim ponuđačima.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara BiH nalazi se i Prijedlog programa rada Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.



Zanimljivo je da izvršna vlast program rada IDDEEA-e razmatra skoro devet mjeseci nakon početka, odnosno četiri mjeseca do kraja ove godine.



U Prijedlogu programa rada predloženo je da Vijeće ministara BiH izvrši izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH na način da se nabavka pasoša kao specifične robe izuzme iz navedenog zakona te da se pristup dopuni Zakona o IDDEEA-i na način da se zakonom omogući IDDEEA-i da ima nadležnost za izradu pasoša i svih drugih identifikacionih dokumenata iz nadležnost IDDEEA-e.



Kao razlog za to navodi se sprečavanje ostajanja građana BiH bez pasoša što, kako kažu, može imati nesagledive štetne posljedice po građane BiH, ali i institucije.



"Nestanak građanskih pasoša će direktno dovesti do toga da građani BiH, dakle neposredni korisnici građanskih pasoša, neće imati mogućnost putovanja van granica BiH, što svakako predstavlja direktnu štetu za opći interes, tj. širu društvenu zajednicu", piše u Prijedlogu programa rada.



Zastupnik opozicionog SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović rekao nam je da činjenica da se program rada IDDEEA-e za 2017. godinu usvaja osam mjeseci nakon što je trebala početi njegova primjena govori o neozbiljnosti Vijeća ministara u cjelini, a posebno Ministarstva civilnih poslova koje izgleda da sve vrijeme zapravo simulira da radi na rješavanju problema izrade pasoša, dok se u stvarnosti izgleda dešava nešto sasvim drugo.



"I dok tenderi za nabavku pasoša padaju jedan za drugim, jer nije poštovan Zakon o javnim nabavkama, dolazi šokantan prijedlog koji je Vijeću ministara upućen u sklopu programa rada IDDEEA-e da se problem nabavke pasoša riješi tako što će se pasoši i drugi identifikacioni dokumenti nabavljati bez primjene Zakona o javnim nabavkama. Takav prijedlog najprije asocira na to da je neko već planirao da na nelegalan način 'popuni kućni budžet i to ne samo svoj nego i svojih potomaka", rekao je Magazinović.



Dodaje da javnost zaslužuje znati istinu o tome šta se dešava kada je riječ o nabavkama pasoša, da li i ko vrši pritisak da se protežiraju određeni dobavljači, ko se od članova Vijeća ministara i na koji način miješa u ovaj finansijski veliki projekt i kada će konačno ovaj problem biti riješen.



"Građani i država BiH ne smiju biti taoci bilo čijeg političkog ili finansijskog interesa, kako pojedinačnog, tako i grupnog, ma o kome se radilo. Vrijeme je da podvučemo crtu i obračunamo se s negativnim pojavama u društvu i svima onima koji pokazuju sklonost ka tome. Treba početi od politike i političara i odvojiti žito od kukolja jer nismo svi isti", kazao je Magazinović.