Požar koji je prije dva dana zahvatio veći dio Parka prirode Hutovo blato doveo je do katastrofalnih posljednica i skoro potpunog uništenja do jučer najvećeg ptičijeg rezervata u ovom dijelu Evrope. Nagađa se da je požar podmetnut, a o motivima počinitelja te reakcijama nadležnih još uvijek se samo špekulira.

Hutovo blato već decenijama, a posebno zadnjih godina trpi dvije kontinuirane nedaće – vode je sve manje, a vatre sve više. O nedostacima vode za koji su krive tri Elektroprivrede (HEP, RS, HZHB) i time prouzročenim ozbiljnim posljedicama na floru i faunu smo već pisali. Požari se pak ponavljaju, a ovaj aktualni s katastrofalnim posljednicama bio je tolikog obima da su čapljinski vatrogasci na kraju branili privatnu i javnu imovinu te ugostiteljske objekte na Karaotoku. Vatra koja je nošena vjetrom gutala rastinje dojučerašnje močvare, vrlo vjerovatno je nastala namjernim paljenjem. Indikativno je da dok bi čapljnski vatrogasci ugasili vatru na jednom mjestu, ona buknula negdje drugo.Ljudevit Marić, glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, za Klix.ba je kazao da iako vatrogasci nisu podnijeli prijavu policiji, ona je na reakciju građana pokrenula istragu te su u toku radnje koje bi trebale dovesti utvrđivanja uzroka i eventualnih počinitelja, kao i njihovih motiva.Marić je kazao i kako su istražne radnje policije u ranijim slučajevima požara na ovom lokalitetu dovodile i do otkrivanja počinitelja i krivičnih prijava.Stanislava Borovac, fotografkinja i ekološka aktivistkinja iz Čapljine, nakon današnjeg obilaska požarom opustošenog lokaliteta Hutova blata nije mogla prikriti svoje razočarenje viđenim."Na sami spomen da gori Hutovo blato prvo što ćete čuti je komentar 'zar opet'. Svake godine ista priča. Svake godine se o tome piše dan, dva i ostane na tome. Neću ulaziti u to da li su požari podmetnuti ili ne, to ostavljam vatrogasnim službama i onima kojima je u opisu posla istraživati takve slučajeve. Hutovo blato se još nije oporavilo od zadnjih požara, a ovaj jučerašnji je ostavio neizbrisiv trag na ovom Parku prirode", kaže na Borovac.Hutovo blato sigurno je bilo jedan od najvrjednijih prirodnih bogatstava koje je imala naša zemlja. Sistemskom nebrigom godina se ono potpuno dovodi u pitanje, a posljednjim požarom mu je skoro pa presuđeno."Zanimljivo je da prvo što ćete vidjeti kada uđete u park jednu drvenu ploču na kojoj je ispisana "Molitva prirode" koja glasi 'Čovječe, kad poželiš sa mnom gospodariti, ili se od mene odvojiti, znaj da je sve životnim sokom kao krvlju izmješano. I u tom osjećaju strahopoštovanja prema meni shvatit ćeš da su ljudi, zemlja, šuma, voda, zrak, travke i leptiri - jedna porodica'. Zanimljivo je da ta 'Molitva prirode' stoji tik uz ploču koja prikazuje indeks rizika požara raslinja. Izgleda da ni jedan ni drugi natpis ne uzimamo za ozbiljno, a posljedice te nemarnosti su kao što vidimo katastrofalne", rezignirana je Borovac.Čapljinski ekolozi zabrinuti nad sudbinom Hutova blata traže hitnu reakciju države. Kako reakcije često nije bilo, ni ovaj put nisu optimisti. Hutovo blato nestaje pred našim očima.