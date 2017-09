Potvrđena optužnica za zločin u Štrpcima: Zlodjela pod komandom Milana Lukića

Željeznička stanica Štrpci (Foto: AFP)

Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda potvrdilo optužnicu protiv pet bivših pripadnika oružanih snaga Republike Srpske zbog mučenja i ubistva putnika iz voza u Štrpcima 1993. godine

Ova optužnica je, nakon što ju je sud u Beogradu u više navrata vraćao na dopunu istrage ili ispravku tužilaštvu, u maju bila potvrđena rješenjem koje je po žalbama odbrane bilo ukinuto odlukom Apelacionog suda i vraćeno na ponovno odlučivanje.



I protiv ovog rješenja okrivljeni i njihovi branioci mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od tri dana od prijema.



Potvrđena optužnica je podignuta protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić zbog opravdane sumnje da su, kao saizvršioci, počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestima Štrpci, Prelovo i Mušići u Bosni i Hercegovini 27. februara 1993. godine.



Kako je ranije saopštilo Tužilaštvo za ratne zločine, oni se terete da su pod komandom Milana Lukića, u sastavu oružanih snaga Republike Srpske, pripadnici formacije ''Osvetnici'', Višegradske brigade i drugi pripadnici Vojske Republike Srpske zajedno sa osuđenim Nebojšom Ranisavljevićem, nečovječno postupali, povrjeđivali tjelesni integritet i učestvovali u vršenju ubistava prema civilima nesrpske nacionalnosti.



Na željezničkoj stanici u Štrpcima, Milan Lukić oko 15:30 sati, uz prijetnju oružjem, zaustavio je brzi voz JŽ broj 671, koji je saobraćao na relaciji Beograd - Bar i, pošto su se okrivljeni naoružani automatskim puškama i ručnim bombama rasporedili oko voza, određeni pripadnici jedinice su ušli u voz, izvršili legitimisanje putnika i izveli 20 civila, nesrpske nacionalnosti dok su okrivljeni zajedno sa ostalim pripadnicima jedinice stražarili oko voza.



Potom su ih prevezli do škole u Prelovu, da bi sve zarobljene civile istjerali iz kamiona i udarajući ih nogama, rukama i kundacima pušaka, primorali da uđu u fiskulturnu salu u kojoj su ih svi zajedno tukli, nanoseći im povrede po svim dijelovima tijela.



Kada su im oduzeli novac i druge vrijedne stvari, okrivljeni su ih primorali da skinu odjeću i da po izuzetno hladnom vremenu, samo u donjem vešu, bosi i krvavi, sa rukama na leđima vezanim žicom, izađu napolje i usput ih ponovo tukli i nanosili im povrede po svim dijelovima tijela, da bi ih zatim ukrcali u kamion kojim su došli.



U ataru sela Mušići sprovodili su ih po grupama do spaljene kuće, gdje su ih Milan Lukić i Boban Inđić, protiv koga se vodi postupak u BiH, nakon komande ''Lezi dole'' po grupama likvidirali upucavanjem iz vatrenog oružja.



Okrivljeni Lukić, Duško i Ljubiša Vasiljević, Lipovac i Đekić su odvođenjem zarobljenih civila kamionom iz Prelova do Mušića, čuvanjem straže u Mušićima i sprovođenjem zarobljenih civila od kamiona do mjesta likvidacije, dali odlučujući doprinos izvršenju ubistva 20 zarobljenih civila.



U okolini jezera Perućac su 2010. godine pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera, Halila Zupčevića i Ilijaza Ličine. Još se traga za telima Esada Kapetanovića, Fehima Bakiju, Šeća Softića, Rafeta Husovića, Senada Đečevića, Ismeta Babačića, Tome Buzova, Adema Alomerovića, Muhedina Hanića, Safeta Preljevića, Džafera Topuzovića, Fikreta Memovića, Fevzije Zekovića i Nijazima Kajevića.