Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora hotela "Radon Plaza" Draška Malovića

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Draška Malovića, bivšeg direktora hotela "Radon Plaza" zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprave.

Nakon potvrđivanja optužnice Maloviću je pritvor produžen za dva mjeseca i može trajati do 21. aprila ili nove odluke suda.



Malović se tereti da je u periodu od 2007. do 2008. godine od radnika na recepciji hotela "Radon Plaza" preuzimao račune i novac naplaćen za pružene usluge gostima, nakon čega je zadržao novac umjesto da ga odnese u finansijsku službu. Kako bi prikazao da se ne radi o gotovinskom nego o odgođenom plaćanju falsifikovao je račune. Na taj način je pribavio imovinsku korist od 227.318,96 KM i za isti iznos oštetio hotel.



Podsjećamo, Malović je od 2012. do 2016. godine bio nedostupan pravosudnim organima, a uhapšen je u Beogradu po osnovu međunarodne potjernice koja je raspisana na prijedlog Tužilaštva KS. Krajem 2016. godine izručen je BiH.