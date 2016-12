Potpisan Sporazum: Počinje izgradnja škole na Šipu

Načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić i ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović potpisali Sporazum o zajedničkom finansiranju izgradnje objekta osnovne škole na Šipu.

Prema riječima Elmedina Konakovića, kantonalnog premijera koji je prisustvovao potpisivanju Sporazuma, današnji čin je zapravo garant realizacije projekta gradnje osnovne škole.



"Kada smo polagali kamen temeljac bilo je mnogo skeptika i sumnji kada je u pitanju realizacija ovog projekta. Ja sam bio vijećnik u Općini Centar i znam da ideja o gradnji škole traje duže od 10 godina. Drago mi je što je realizacija ovog projekta došla na red. Elaborat o opravdanosti izgradnje objekta je pokazao opravdanost i ova škola neće ugroziti druge", naglasio je Konaković.



Kantonalna Vlada je u 2016. godini za izgradnju škole na Šipu izdvojila 700.000 maraka, a u budžetu za sljedeću godinu planiran je iznos od pola miliona maraka.



"Ovo je jedan od kapitalnih projekata ove Vlade KS. Postoji velika spremnost i Vlade Kantona i Općine Centar da ovaj projekat realizujemo do kraja i u što je moguće kraćem vremenskom periodu. Vjerujem da u budžetu za sljedeću godinu možemo izdvojiti i više od pola miliona maraka", istakao je Kazazović.



Javni poziv za odabir najpovoljnijeg izvođača radova, kako je kazao načelnik Ajnadžić, bit će raspisan u prvoj sedmici 2017. godine.



"Drago mi je što smo danas potpisali sporazum za jedan od kapitalnih projekata u općini Centar, ali i Kantonu Sarajevo. Ovaj projekat je od životnog značaja za stanovnike Šipa, ali i šire. Planirani rok za završetak radova je 2020. godina, ali iskreno vjerujem da on može biti i kraći. Mi smo već dobili inicijativu da se škola zove po našem velikom piscu Nedžadu Ibrišimoviću i nadam se da uz podršku Vijeća i Skupštine Kantona Sarajevo to možemo i realizovati", naglasio je Ajnadžić.