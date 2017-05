Poslanici nisu odobrili izmjene Zakona o osiguranju od odgovornosti za vozila

Jelka Milićević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević izjavila je novinarima na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da je jedva, s 50 glasova, usvojen dnevni red, na kojem prva tačka izmjene i dopune Zakona o osiguranju od odgovornosti za vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti nisu dobile potrebnu većinu.

Komentirajući da su se tokom rasprave zamjerke odnosile na to da su predložene zakonske izmjene i dopune "udar na džepove građana" i da se "favorizuju pojedine osiguravajuće kuće" istakla je da "to nisu brojne i da treba voditi računa od koga su te primjedbe upućene".



"Prvo, vidjelo se da je jedva usvojen i dnevni red, jer nije bio dovoljan broj zastupnika ni od pozicije ni od opozicije. Dnevni red usvojen je s 50 glasova nakon prebrojavanja i sakupljanja dovoljnog broja ruku", kazala je Milićević.



Navedeni zakon, koji je predložila Vlada FBiH, podsjetila je, već je jednom razmatrao Predstavnički dom, pri čemu su "sve primjedbe, a bile su vezane za jedan amandman, usvojene i kao takve upućene Domu naroda, kada je iz hitne procedure zakon vraćen u redovnu proceduru". Tom prilikom iznesene primjedbe, potvrdila je Milićević, također su uvažene.



Današnja situacija,dodaje,rezultat je neizglasavanja povjerenja u pogledu zakonskih izmjena i dopuna, čiji je "pokušaj bio da se zaštite ljudi koji se osiguravaju, da budu sigurni kada uplate svoje osiguranje i da će im se nadomiriti šteta kada im bude zatrebalo".



"Željeli smo da sva osiguravajuća društva imaju isti pristup tržištu i da sve osiguravajuće kuće zaštitimo od nelojalne konkurencije izvana. Očito to danas nije prepoznato, te imamo Zakon koji je na snazi. To je sve demokratski proces koji mi poštujemo. Nakon niza situacija koje se dešavaju na političkoj sceni rezultat je i ovo", rekla je Milićević.



Komentirajući da li ishod glasanja o navedenom zakonu pokazuje da koalicija (SDA, HDZBiH i SBBBiH) ne funkcioniše istakla je da funkcionira.



Tu činjenicu je potvrdio i predsjednik Kluba poslanika SDA Ismet Osmanović uz konstataciju da "tu i tamo postoje određeni problemi o kojima ne postoji saglasnost".



"U Predstavničkom domu, posebno, koalicija se pokazala kao funkcionalna zato što smo usvojili gotovo sve zakone, koje je dostavila Vlada. Međutim, dešava se da i u Domu naroda neki zakoni ne mogu da prođu ili neki zakoni koji su na Predstavničkom domu prošli u formi prijedloga u Domu naroda budu vraćeni u nacrt, a to sve zahtijeva obnovu procedura", kazao je Osmanović.



Dodaje da su poslanici SDA glasali za navedene izmjene i dopune Zakona, ističući da je neposredno pred glasanje informiran da jedan od koalicionih partnera nije zadovoljan ponuđenim zakonskim rješenjem i da za njega neće glasati.



Na taj način, kako navodi, Prijedlog ide ponovo u proceduru, što znači da će "Vlada i resorno ministarstvo morati ponovo usaglasiti i promijeniti neke odredbe".



"Postoji nezadovoljstvo odredbama, koje totalno liberaliziraju premije osiguranja i cijene. Zakon predviđa da se ukine regulatorno tijelo u dogledno vrijeme nakon osam godina i to je ono zbog čega neki poslanici nisu bili 'za' smatrajući da će to na tržištu biti nepovoljno za građane", kazao je Osmanović.



Predloženo je da društva za osiguranje u periodu od pet godina od dana stupanja na snagu tog zakona koriste zajedničku tarifu premija i cjenovnik koje donosi Agencija za nadzor.



"Nakon toga se 50 posto premija odmrzava i nakon osam godina bi se potpuno liberalno i slobodno formirale cijene. Ovo je pitanje zaista za ozbiljnu analizu te ne mislim da je šteta da ovaj zakon još jednom dođe na Parlament", dodao je Osmanović.



Klub SDA je za to da se napravi bolja uvjerljivija analiza tržišta pa čak i simulacija primjene ovog zakona.



"Klub poslanika koalicije predvođene HDZ-om BiH bio je kompletan i jedinstven u glasanju 'za' izmjene i dopune Zakona, koje, imamo dojam, nisu prošle jer nije bilo kolega iz koalicije prisutnih u sali. Žao mi je što to nije, jer je to dio promjena odnosno Reformske agende", rekao je predsjednik ovog kluba Jozo Bagarić.



Tokom razgovora parlamentarne većine o predloženom zakonu Vlade, dodao je, nije ništa bilo sporno, te je kako kaže bilo očekivano da zakon prođe.



"Poslanici Kluba SBB-a BiH ne slažu se definitivno sa svim rješenjima. Možda bi trebalo malo razmotriti kao npr. član 5. izmjena i dopuna, posebno koje se odnose na ograničenje na pet godina premija osiguranja na zamrzavanje na određenom nivou što nama nije baš najjasnije u cijeloj toj priči - da li to znači da građani ne bi mogli imati olakšice od 50 posto koje sad imaju kod recimo registracije motornih vozila. Ako bi to značilo da se ukidaju te povlastice mi smo protiv toga jer nama je u interesu da olakšamo život građanima Federacije, a ne da im ga otežavamo", izjavio je predsjednik Kluba SBB-a BiH Nasir Beganović.



Također i po njegovim riječima zbog nedovoljnog prisustva poslanika u sali zakon nije dobio potrebnu većinu na današnjem zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.