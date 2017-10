Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Predrag Kožul je danas na zajedničkoj sjednici oba doma državnog parlamenta postavio pitanje ministru prometa i komunikacija BiH Ismiru Juski u vezi, kako je naveo, zastoja u izgradnji pojedinih dionica na Koridoru 5C, konkretno dionice Počitelj-Zvirovići.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Predrag Kožul je danas na zajedničkoj sjednici oba doma državnog parlamenta postavio pitanje ministru prometa i komunikacija BiH Ismiru Juski u vezi, kako je naveo, zastoja u izgradnji pojedinih dionica na Koridoru 5C, konkretno dionice Počitelj-Zvirovići.

Ministar Jusko je kazao da navedeni projekt nije u direktnoj nadležnosti ovog ministarstva, ali da su kontaktirali kolege s federalnog nivoa i Javnog preduzeća Autoceste te da prenosi njihov odgovor.



Po njegovim riječima, Komisija za evaluaciju ponuda za izgradnju poddionice Počitelj-Zvirovići formirana je od uprave JP Autoceste, okončan je evaluacijski izvještaj i proslijeđen banci na odlučivanje.



Nakon toga, dodao je on, Uprava donosi odluku o dodjeli tendera i tada sve informacije vezane za predmetnu evaluaciju tendera postaju javne i dostupne zainteresiranim stranama. Ista pravila vrijede za tender i za odabir usluga nadzora na izgradnji spomenute poddionice koji je u toku.



"Kada su u pitanju kreditna sredstva od Evropske investicijske banke (EIB), ugovor o finansiranju ne predviđa nikakav oblik zateznih kamata niti naknada za neiskorištena sredstva", kazao je Jusko.



Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Salko Sokolović pitao je koje se aktivnosti planiraju poduzeti na uspostavljanju kvalitetnijeg procesa upravljanja višegodišnjim, kapitalnim projektima, s ciljem unapređenja procesa korištenja odobrenih sredstava i smanjenja negativnih efekata na javna sredstva.



Ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda mu je odgovorio da je to ministarstvo pripremilo i dostavilo informaciju o realiziranju svih višegodišnjih projekata u institucijama BiH Vijeću ministara BiH koje je informaciju usvojilo i donijelo nekoliko zaključaka.



Naveo je da je Vijeće ministara BiH zadužilo institucije BiH koje realiziraju višegodišnje projekte da u roku od 30 dana od usvajanja informacije za Vijeće ministara BiH pripreme detaljne izvještaje o realiziranju višegodišnjih projekata koji će sadržavati sve relevantne podatke, a posebno razloge kašnjenja, kao i prijedloge mjera za ubrzanje njihovog realiziranja.



Također je zadužilo Ministarstvo finansija i trezora da nakon realiziranja ovog zaključka pripremi instrukciju o višegodišnjim projektima.



"Cilj ove informacije je bio da se njenim usvajanjem u kasnijoj fazi donošenja instrukcija o višegodišnjim projektima, a u uvjetima realno nedovoljnih sredstava za finansiranje institucija BiH, poduzmu aktivnosti na uspostavi kvalitetnijeg procesa upravljanja kapitalnim projektima", kazao je ministar Bevanda.



Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sifet Podžić postavio je delegatsko pitanje da li Ministarstvo sigurnosti BiH namjerava i kada uraditi izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima i definirati i tačno propisati obavezne redovne i vanredne ljekarske preglede za policijske službenike?



Obrazlažući svoje pitanje, kazao je kako smo svjedoci, pogotovo u posljednje vrijeme, da sve više policijskih službenika sigurnosnih agencija čine samoubistva, ubistva i nasilja raznih oblika, a uzrok toga su razni oblici bolesti stečenih u službi jer su izloženi velikim stresnim rizicima i odgovornosti u poslu koji obavljaju.



Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić mu je odgovorio da to ministarstvo vodi aktivnosti na izradi novog zakona o policijskim službenicima i "ovaj detalj je predviđen u tom zakonu, da policijski službenici imaju obavezu, ili imat će obavezu kad bude usvojen zakon o policijskim službenicima, na sistematske preglede jednom godišnje i na izvanredne sistematske preglede“.



"Taj detalj bi se trebao razraditi kroz pravilnike agencija za provođenje zakona na razini BiH. Neke od agencija su svojim pravilnikom predviđale mogućnost vanrednih sistematskih pregleda, neke druge nisu. Danas imamo činjenicu da samo na početku, prilikom stupanja u policijsku agenciju, kod prijema se obavi liječnički pregled", kazao je Krešić, dodajući da je to malo i nedovoljno.