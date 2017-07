Porodica Memišević iz Maglaja više od 40 godina se bavi prodajom lubenica. Sezonski posao je počeo otac Alena Memiševića koji u centru Maglaja svojim sugrađanima svaki dan nudi osvježenje.

