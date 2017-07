Porodica heroja sa Brezovače Čedomira Domuza i mladi, ali nadasve talentirani kolekcionar Armin Fazlić jučer su u planinarskom domu na Brezovači upriličili izložbu uspomena na period 1992-1995 godina.

Bila je ovo prilika da se 300 saboraca i poštovalaca lika i djela Čedomira Domuza prisjete kako je to bilo tih ratnih godina.



Veliki broj mladih ljudi pokazao je interes za ovu izložbu.



“Ponosni smo što mladi ljudi, kao što je naš Armin prepoznaju značaj i čuvaju od zaborava sve bosanskohercegovačke heroje. Posebno smo ponosni jer Armin u period rata nije bio ni rođen, a već ima pozamašnu zbirku uspomena iz rata", rekla je Sanja Sadiković, predsjednica Udruženja "Grom u njedrima Igmana".



Sa ovom izložbom i programom na Brezovači započet je projekat čuvanja od zaborava onoga što se desilo od 1992. do 1995. godine. Udruženje za zaštitu lika i djela Čedomira Domuza 'Grom u njedrima Igmana', u narednim mjesecima osim ovakvih programa, planira i memorijalni marš slobode, koji će da kreće sa tri lokacije -

sa tunela DB, iz Trmova i iz Kahrimana. Znamo šta je Igman značio stanovnicima Sarajeva od 1992. do 1995.", rekao je Maid Đelilović, saradnik za medije u Udruženju.