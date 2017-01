Politički analitičari: SAD sankcijama pokazale da više neće tolerisati ovakvo Dodikovo ponašanje

Sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele Miloradu Dodiku neće imati materijalne posljedice, ali je poslana jasna poruka da takvo ponašanje više neće biti tolerisano, smatra psiholog i analitičar Srđan Puhalo.

Sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele Miloradu Dodiku neće imati materijalne posljedice, ali je poslana jasna poruka da takvo ponašanje više neće biti tolerisano, smatra psiholog i analitičar Srđan Puhalo.

Na pitanje da li će se ove sankcije odraziti na imidž Republike Srpske, Puhalo je za Klix.ba kazao kako se ove sankcije odnose samo na jednog čovjeka, ali s obzirom na to da je riječ o predsjedniku Republike Srpske, smatra da je ovo poruka, prije svih Dodiku, ali i građanima koji se ne protive toj politici".



"Važno je to da će bilo ko ko sutra bude razmišljao o RS-u, a želi biti u prijateljskim odnosima s RS-om, voditi računa o tome kako će komunicirati i raditi prema vlastima u RS-u. Sankcije nije uvela Kostarika, već SAD, i to praktično neće imati neke materijalne posljedice tipa imovine, novca i slično, ali je poslana jasna poruka da se takvo ponašanje više neće tolerisati i da nema razumijevanja za takvo ponašanje. Sada su SAD, a pitanje je da li će još neko stati iza tih sankcija, jer se spominju još neke zemlje. Svaki ozbiljan političar prosto vodi računa o takvim stvarima - ako ne možeš nekoga imati za prijatelja, ono što je najmanje potrebno je da ga imaš za nekog ko ti nije neprijatelj. Koliko god to vlast pokušala realizovati i minimalizovati, mislim da su oni i svjesni te poruke", kazao je Puhalo.



Kolumnista magazina Buka iz Banje Luke Dragan Bursać smatra kako će ove sankcije dodatno gurnuti stanovništvo manjeg bh. entiteta u izolaciju.



"Sankcije Miloradu Dodiku nimalo nisu naštetile imidžu RS-a, jer RS i nema bog zna kakav imidž. One su na jednom nivou simbolične, ali s druge strane pokazuju i kako kotira pojedina zemlja ili teritorija kada je riječ o osnovnim ljudskim i demokratskim pravima, a Dodik je žrtvovao upravo ta prava zarad svog ostanka na vlasti. I ne samo to, on sve vrijeme vještački indukuje krize, kako bi sam sebi radio jeftini nacionalistički marketing", kazao je Bursać za Klix.ba.



Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, od imovine van BiH Dodik ima samo dva stana i kuću u Beogradu.