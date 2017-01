Policija USK prodaje 154 puške kratkih cijevi i 106 komada dugih cijevi za 36.000 KM

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona raspisalo je danas javni poziv u kojem prodaje oružje – više od 250 pušaka kratkih i dugih cijevi.

Javni poziv za prodaju oružja kojim raspolaže i to putem zatvorenih ponuda, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.Paket sadrži 154 komada kratkih cijevi i 106 komada dugih cijevi. Početna cijena za paket iznosi 35.950,00 KM.Kako se navodi u konkursu, prodaja oružja vršit će se putem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati oružje od 9 do 12 sati, svaki utorak i četvrtak, do zatvaranja Javnog poziva, uz obaveznu prethodnu najavu dolaska.Iz MUP-a ističu da će prilikom pregledanja oružja potencijalni kupci dobiti spisak oružja u kojem je naznačena vrsta, marka, kalibar i serijski broj oružja koje je predmet prodaje, s početnom cijenom.Oružje se prodaje po principu viđeno-kupljeno te se naknadne reklamacije neće uvažavati. Prodaja se vrši samo u paketu i isključena je mogućnost pojedinačne kupovine. Prihvatljive ponude ne mogu biti niže cijene od početne cijene paketa.Pravo učešća imaju samo pravne osobe registrovane za obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije, istakli su iz MUP-a USK.Sve informacije iz javnog poziva dostupne su ovdje