Pojedinac protiv sistema: Pravosudna agonija Avde Huseinovića po tužbi Rajka Dukića

Suđenje režiseru, publicisti i istraživaču Avdi Huseinoviću, po tužbi direktora kompanije "Boksit" Rajka Dukića od 2012. godine, četvrti put se ponavlja, nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske predmet vratio na Okružni sud Istočno Sarajevo, iako je drugostepena presuda posljednji put donesena 17. marta 2016. godine.

Rajko Dukić, direktor kompanije "Boksit" iz Milića i jedan od osnivača Srpske demokratske stranke (SDS), prvi put je 2012. godine tužio Huseinovića tražeći odštetu od 100 hiljada KM zbog onoga što je pisao o njegovoj ratnoj prošlosti, s posebnim akcentom na zločin u selu Zaklopača kod Vlasenice.U Huseinovićevu korist donesena je prvostepena presuda u maju 2013.godine, da bi Okružni sud Istočno Sarajevo tu presudu poništio i proces vratio na početak. Ponovo je Osnovni sud Vlasenica 4. septembra 2015.godine presudio u Huseinovićevu korist, ali pravosudna agoniju ni tu nije okončana.Dukić se nakon toga ponovo žalio Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, a Okružni sud Istočno Sarajevo je 17. marta 2016. godine donio drugostepenu presudu, kojom je odlučeno da je izašao kao pobjednik iz procesa."Toj pravnoj priči ne nazire se kraj. Mislio sam da je priča završena, iako mi je tada jedan Srbin iz Milića kazao 'da će Dukić tek sada povuči svoj glavni i posljednji adut - prijateljstvo s Miloradom Dodikom'. Izgleda da je tako i bilo. Nisam ni znao da se Dukić žalio Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je predmet vratio ponovo na Okružni sud Istočno Sarajevo. Sudska farsa se nastavlja. Sad sam i bez advokata jer gospodin Esad Hrvačić (jedini koji je pristao prije pet godina da me zastupa u Vlasenici), nalazi se u pritvoru", kazao je Huseinović za Klix.ba.Dodao je da ima osjećaj da će Dukić nastaviti sa pravnim maltretiranjem dok ga ne osude i da je očigledno da politika preuzima poziciju nad pravom."Nisam više optimista, prosto iz razloga jer se uvijek iznova sve vraća na početak. Nikad nismo mijenjali strategiju odbrane i uvijek smo uspijevali riješiti slučaj u svoju korist. Sad već dolazimo u fazu kad mislim da pravna argumentacija više neće igrati ulogu", rekao je Huseinović.Ističe da prije pet godina, kad je sve počelo, niko od advokata nije htio da stane iza procesa, znajući o kome je riječ, osim Esada Hrvačića koji je trenutno u pritvoru."Ja ću čekati da vidim šta će se dešavati u narednom periodu sa advokatom Hrvačićem. Ja iskreno vjerujem da će se to povoljno odvijati, jer je uistinu dokazao da se u pravnom smislu može nositi šampionski s tim", poručio je Huseinović.Kazao je kako s ovim podacima ne izlazi u javnost da bi skrenuo medijsku pažnju na ovaj slučaj jer mu ona u ovoj pravnoj stvari ne može pomoći, već da podijeli i drugu stranu medalje koja svjedoči o tome kako pojedinac protiv sebe ima cijeli institucionalni sistem, i to sistem koji štiti i slavi one koje je davno trebao kazniti, i koliko god da taj pojedinac dokazao da je u pravu, da teško na kraju može izaći kao pravni pobjednik."Ovdje je poruka kristalno jasna - da se zaustavim. Bez obzira kada i kako se ovaj sudski proces završi, svoju završnu riječ još nisam izgovorio", zaključio je Huseinović.