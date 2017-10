Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović s izvođačima radova je potpisao ugovore o rekonstrukciji puteva za zenička sela i mjesne zajednice ukupne vrijednosti blizu 600.000 KM.

Ugovore o rekonstrukciji puteva potpisali su gradonačelnik i predstavnici kompanija Almy transport, Trgošped Kakanj i Špicbeton Zenica. Nakon završene tenderske procedure Almy transport će izvršiti rekonstrukciju puteva u mjestima Krč, Seoci-Gradina-Osredak, Donja Varda, Smajići, a potporne zidove će izraditi u Donjoj Gračanici te na putu Gradište-Bukovica.



Kompanija Trgošped iz Kaknja angažovana je na rekonstrukciji puta za mjesto Radinovići, dok će Špicbeton izvršiti sanaciju lokalnog puta za zaseok Bare u mjesnoj zajednici Moščanica.



Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je izjavio da obnova cesta kasni zbog kasnijeg usvajanja budžeta.



"Nadam se da ćete svoje poslove uraditi kako ste i na tenderu prošli. Ovo je kasna aktivnost jer je Zenica kasno donijela budžet, a procedure javnih nabavki su duge. Nismo imali problema, a ni žalbi, što dokazuje da radimo prema zakonu i važećim propisima. Svi ovi putni pravci nikada nisu imali asfalta, a mi pomažemo svojim građanima. Grad Zenica će sva svoja sredstva uložiti da svako naselje ima asfalt jer svi građani u Zenici moraju imati iste uvjete, a to je asfaltna cesta do domova", izjavio je Kasumović nakon potpisivanja Ugovora.



Dodao je da mu je za obnovu svih cesta u Općini Zenica potrebno od 3 do 3,5 miliona KM te da je uvjeren da će pomenuta sredstva naći u budžetu.



"Imamo još raspisanih tendera, nismo žurili, a izvođači već danas mogu ući u gradilišta i započeti posao", dodao je Kasumović.



Vrijeme početka radova i rok završetka za ugovorene ceste u nekim zaseocima i mjesnim zajednicama bit će poznati u narednom periodu.